https://ria.ru/20211116/gospodderzhka-1759346408.html

АПК Тверской области получил в 2021 году более 1 млрд рублей господдержки

АПК Тверской области получил в 2021 году более 1 млрд рублей господдержки - РИА Новости, 16.11.2021

АПК Тверской области получил в 2021 году более 1 млрд рублей господдержки

В 2021 году общая сумма господдержки АПК Тверской области составила свыше одного миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T18:07

2021-11-16T18:07

2021-11-16T18:07

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 16 ноя – РИА Новости. В 2021 году общая сумма господдержки АПК Тверской области составила свыше одного миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.Средства пошли на развитие животноводства, растениеводства, поддержку малых форм хозяйствования на селе, создание комфортных условий жизни на сельских территориях."Поддержка отрасли у нас увеличивается ежегодно, но необходимо повысить эффективность и концентрацию поддержки на ключевых отраслях. Это растениеводство и животноводство. Также важно сконцентрироваться на непосредственной работе с самими сельхозтоваропроизводителям. Такая задача будет стоять перед главами муниципальных образований", - сказал во вторник на заседании регионального правительства, на котором обсуждалась деятельность АПК области в 2021 году, губернатор области Игорь Руденя.В настоящее время более 60% от общего объёма производства сельскохозяйственной продукции обеспечивают производители четырех муниципалитетов – это Ржевский, Калининский, Конаковский и Бежецкий районы. Такие показатели, прежде всего, связаны с реализацией в этих муниципальных образованиях крупных инвестиционных проектов.Глава региона отметил, что необходимо активизировать работу по более эффективному использованию потенциала других муниципалитетов Тверской области. Также, по словам Рудени, необходимо усилить работу по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, увеличению посевных площадей, включая посевы льна-долгунца.Объем производства продукции во всех категориях хозяйств Тверской области за 2021 год составляет 40,8 миллиарда рублей. Обеспечен прирост на 1,3 миллиарда рублей относительно прошлого года.В этом году посевные площади в регионе составили более 475 тысяч гектаров. Основной объём приходится на кормовые культуры, яровые зерновые культуры, картофель и овощи. В 2021 году 15 муниципалитетов региона обеспечили рост посевных площадей, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211116/granty-1759345351.html

https://ria.ru/20211112/park-1758714601.html

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игорь руденя