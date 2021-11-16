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АПК Тверской области получил в 2021 году более 1 млрд рублей господдержки
АПК Тверской области получил в 2021 году более 1 млрд рублей господдержки - РИА Новости, 16.11.2021
АПК Тверской области получил в 2021 году более 1 млрд рублей господдержки
В 2021 году общая сумма господдержки АПК Тверской области составила свыше одного миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T18:07
2021-11-16T18:07
2021-11-16T18:07
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 16 ноя – РИА Новости. В 2021 году общая сумма господдержки АПК Тверской области составила свыше одного миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.Средства пошли на развитие животноводства, растениеводства, поддержку малых форм хозяйствования на селе, создание комфортных условий жизни на сельских территориях."Поддержка отрасли у нас увеличивается ежегодно, но необходимо повысить эффективность и концентрацию поддержки на ключевых отраслях. Это растениеводство и животноводство. Также важно сконцентрироваться на непосредственной работе с самими сельхозтоваропроизводителям. Такая задача будет стоять перед главами муниципальных образований", - сказал во вторник на заседании регионального правительства, на котором обсуждалась деятельность АПК области в 2021 году, губернатор области Игорь Руденя.В настоящее время более 60% от общего объёма производства сельскохозяйственной продукции обеспечивают производители четырех муниципалитетов – это Ржевский, Калининский, Конаковский и Бежецкий районы. Такие показатели, прежде всего, связаны с реализацией в этих муниципальных образованиях крупных инвестиционных проектов.Глава региона отметил, что необходимо активизировать работу по более эффективному использованию потенциала других муниципалитетов Тверской области. Также, по словам Рудени, необходимо усилить работу по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, увеличению посевных площадей, включая посевы льна-долгунца.Объем производства продукции во всех категориях хозяйств Тверской области за 2021 год составляет 40,8 миллиарда рублей. Обеспечен прирост на 1,3 миллиарда рублей относительно прошлого года.В этом году посевные площади в регионе составили более 475 тысяч гектаров. Основной объём приходится на кормовые культуры, яровые зерновые культуры, картофель и овощи. В 2021 году 15 муниципалитетов региона обеспечили рост посевных площадей, отметили в пресс-службе.
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игорь руденя
ТВЕРЬ, 16 ноя – РИА Новости
. В 2021 году общая сумма господдержки АПК Тверской области
составила свыше одного миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Средства пошли на развитие животноводства, растениеводства, поддержку малых форм хозяйствования на селе, создание комфортных условий жизни на сельских территориях.
"Поддержка отрасли у нас увеличивается ежегодно, но необходимо повысить эффективность и концентрацию поддержки на ключевых отраслях. Это растениеводство и животноводство. Также важно сконцентрироваться на непосредственной работе с самими сельхозтоваропроизводителям. Такая задача будет стоять перед главами муниципальных образований", - сказал во вторник на заседании регионального правительства, на котором обсуждалась деятельность АПК области в 2021 году, губернатор области Игорь Руденя
.
В настоящее время более 60% от общего объёма производства сельскохозяйственной продукции обеспечивают производители четырех муниципалитетов – это Ржевский, Калининский, Конаковский и Бежецкий районы. Такие показатели, прежде всего, связаны с реализацией в этих муниципальных образованиях крупных инвестиционных проектов.
Глава региона отметил, что необходимо активизировать работу по более эффективному использованию потенциала других муниципалитетов Тверской области. Также, по словам Рудени, необходимо усилить работу по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, увеличению посевных площадей, включая посевы льна-долгунца.
Объем производства продукции во всех категориях хозяйств Тверской области за 2021 год составляет 40,8 миллиарда рублей. Обеспечен прирост на 1,3 миллиарда рублей относительно прошлого года.
В этом году посевные площади в регионе составили более 475 тысяч гектаров. Основной объём приходится на кормовые культуры, яровые зерновые культуры, картофель и овощи. В 2021 году 15 муниципалитетов региона обеспечили рост посевных площадей, отметили в пресс-службе.