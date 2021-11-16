https://ria.ru/20211116/gazoprovod-1759292584.html

Заявку на сертификацию "Северного потока — 2" рассмотрят в прежние сроки

Заявку на сертификацию "Северного потока — 2" рассмотрят в прежние сроки - РИА Новости, 16.11.2021

Заявку на сертификацию "Северного потока — 2" рассмотрят в прежние сроки

Приостановка сертификации оператора газопровода "Северный поток 2" как независимого не отразится на длительности процедуры: рассмотрение будет продолжено после... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T14:38

2021-11-16T14:38

2021-11-16T14:38

экономика

германия

газпром

балтийское море

северный поток — 2

nord stream 2 ag

россия

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БЕРЛИН, 16 ноя - РИА Новости. Приостановка сертификации оператора газопровода "Северный поток 2" как независимого не отразится на длительности процедуры: рассмотрение будет продолжено после получения нового пакета документов и завершится в течение срока, оставшегося от отведенных на это четырех месяцев, заявили во вторник в Федеральном сетевом агентстве Германии (BNA).BNA во вторник сообщило о приостановке сертификации, поскольку оператор "Северного потока 2" должен быть зарегистрирован в соответствии с немецким правом: немецкая дочка Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации. Nord Stream 2 AG подтвердил, что запустил процесс учреждения дочерней компании в Германии.В соответствии с законодательством у BNA с момента получения полного пакета документов есть четыре месяца на принятие решения по заявке. Рассмотрение первой заявки компании Nord Stream 2 AG началось 8 сентября текущего года, срок должен был истечь 8 января следующего года. В связи с паузой в рассмотрении этот срок будет продлен на то время, которое займет подача новой заявки со стороны немецкой дочки Nord Stream 2 AG."Когда эти требования (к Nord Stream 2 AG) будут выполнены, Федеральное сетевое агентство сможет возобновить свою оценку в остающееся время от четырехмесячного периода, предусмотренного законом, чтобы подготовить черновое решение и предоставить его Европейской комиссии для комментариев, как это установлено законодательством ЕС", - заявили в BNA."Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".

https://ria.ru/20211113/sanktsii-1758915270.html

https://ria.ru/20211116/potok-1759219580.html

германия

балтийское море

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, германия, газпром, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия