https://ria.ru/20211116/finlyandiya-1759303880.html
Финляндия сохранит ограничения на выдачу виз россиянам
Финляндия сохранит ограничения на выдачу виз россиянам - РИА Новости, 16.11.2021
Финляндия сохранит ограничения на выдачу виз россиянам
Финляндия пока не снимает ограничения на выдачу туристических виз гражданам РФ, несмотря на возобновление ж/д сообщения между странами с 12 декабря, сообщили... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T15:29
2021-11-16T15:29
2021-11-16T15:44
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Финляндия пока не снимает ограничения на выдачу туристических виз гражданам РФ, несмотря на возобновление ж/д сообщения между странами с 12 декабря, сообщили РИА Новости в финском посольстве.Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Финляндией с 12 декабря по маршруту Санкт-Петербург-Хельсинки. Поезда будут ходить два раза в день."Возобновление железнодорожного сообщения или снятие ограничений на авиасообщение с Финляндией не меняют срок действия установленных Финляндией ограничений на въезд. Информации об изменении действующих ограничений на въезд пока нет", - пояснили в посольстве.На данный момент визовые центры Финляндии в России принимают визовые заявления для поездки в деловых целях, а также от всех заявителей, у которых есть многократная шенгенская виза с истекшим сроком действия, выданная Финляндией на срок не менее двух лет, отметили в посольстве.
https://ria.ru/20211116/poezd-1759255661.html
https://ria.ru/20211029/turpotok-1756867294.html
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финляндия, россия, в мире, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19
15:29 16.11.2021 (обновлено: 15:44 16.11.2021)
Финляндия сохранит ограничения на выдачу виз россиянам
Финляндия сохранит ограничения на выдачу виз, несмотря на возобновление движения поездов