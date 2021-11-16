https://ria.ru/20211116/finlyandiya-1759303880.html

Финляндия сохранит ограничения на выдачу виз россиянам

Финляндия сохранит ограничения на выдачу виз россиянам - РИА Новости, 16.11.2021

Финляндия сохранит ограничения на выдачу виз россиянам

Финляндия пока не снимает ограничения на выдачу туристических виз гражданам РФ, несмотря на возобновление ж/д сообщения между странами с 12 декабря, сообщили... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T15:29

2021-11-16T15:29

2021-11-16T15:44

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Финляндия пока не снимает ограничения на выдачу туристических виз гражданам РФ, несмотря на возобновление ж/д сообщения между странами с 12 декабря, сообщили РИА Новости в финском посольстве.Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Финляндией с 12 декабря по маршруту Санкт-Петербург-Хельсинки. Поезда будут ходить два раза в день."Возобновление железнодорожного сообщения или снятие ограничений на авиасообщение с Финляндией не меняют срок действия установленных Финляндией ограничений на въезд. Информации об изменении действующих ограничений на въезд пока нет", - пояснили в посольстве.На данный момент визовые центры Финляндии в России принимают визовые заявления для поездки в деловых целях, а также от всех заявителей, у которых есть многократная шенгенская виза с истекшим сроком действия, выданная Финляндией на срок не менее двух лет, отметили в посольстве.

https://ria.ru/20211116/poezd-1759255661.html

https://ria.ru/20211029/turpotok-1756867294.html

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