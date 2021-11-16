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В Крыму автомобиль въехал в здание в одном из курортных поселков

В Крыму автомобиль въехал в здание в одном из курортных поселков - РИА Новости, 16.11.2021

В Крыму автомобиль въехал в здание в одном из курортных поселков

Автомобиль въехал в здание в поселке Николаевка Симферопольского района, пострадавших нет, сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД по... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T16:50

2021-11-16T16:50

2021-11-16T16:50

происшествия

республика крым

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Автомобиль въехал в здание в поселке Николаевка Симферопольского района, пострадавших нет, сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД по Крыму Наталья Кашкарова.По ее словам, в результате ДТП никто не пострадал. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол об административном правонарушении.Кроме того, установлено, что мужчина ранее был лишен водительских прав, так как уже попадал в ДТП и оставил место аварии.По данным местных жителей, автомобиль влетел в здание, где расположен поселковый совет.

республика крым

симферополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика крым, симферополь