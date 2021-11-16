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В Крыму автомобиль въехал в здание в одном из курортных поселков
В Крыму автомобиль въехал в здание в одном из курортных поселков - РИА Новости, 16.11.2021
В Крыму автомобиль въехал в здание в одном из курортных поселков
Автомобиль въехал в здание в поселке Николаевка Симферопольского района, пострадавших нет, сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД по... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T16:50
2021-11-16T16:50
2021-11-16T16:50
происшествия
республика крым
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости. Автомобиль въехал в здание в поселке Николаевка Симферопольского района, пострадавших нет, сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД по Крыму Наталья Кашкарова.По ее словам, в результате ДТП никто не пострадал. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол об административном правонарушении.Кроме того, установлено, что мужчина ранее был лишен водительских прав, так как уже попадал в ДТП и оставил место аварии.По данным местных жителей, автомобиль влетел в здание, где расположен поселковый совет.
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РИА Новости
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происшествия, республика крым, симферополь
В Крыму автомобиль въехал в здание в одном из курортных поселков
Автомобиль въехал в здание поселкового совета в курортном поселке Николаевка в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости.
Автомобиль въехал в здание в поселке Николаевка Симферопольского района, пострадавших нет, сообщила начальник отдела информации и общественных связей МВД по Крыму
Наталья Кашкарова.
"Водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь из Симферополя в сторону Николаевки, на ул. Советской не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где допустил наезд на здание", - сказала журналистам Кашкарова.
По ее словам, в результате ДТП никто не пострадал. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол об административном правонарушении.
Кроме того, установлено, что мужчина ранее был лишен водительских прав, так как уже попадал в ДТП и оставил место аварии.
По данным местных жителей, автомобиль влетел в здание, где расположен поселковый совет.