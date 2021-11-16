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Депутата Рады Киву лишили права на наградное оружие
Депутата Рады Киву лишили права на наградное оружие - РИА Новости, 16.11.2021
Депутата Рады Киву лишили права на наградное оружие
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что лишил депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илью Киву права на... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T23:37
2021-11-16T23:37
в мире
украина
верховная рада украины
вадим рабинович
дебальцево
илья кива
оппозиционная платформа - за жизнь
ирина венедиктова
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КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что лишил депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илью Киву права на наградное оружие.Ранее Кива в своем Telegram-канале обнародовал видео, на котором стрелял в воздух из автоматического оружия и угрожал "бандеровцам". Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что правоохранители расследуют уголовное дело по факту стрельбы из автомата Кивой. Во вторник депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что правоохранители приехали с обыском к Киве. Позже сам депутат подтвердил обыск.Монастырский добавил, что подпишет подобные указы и относительно других депутатов, которые нарушают закон."Каждый должен помнить, что оружие – это ответственность. А иметь наградное оружие – это большая честь и никто не имеет права эту честь разорять недостойным поведением! Безопасность граждан и честь государства – превыше всего", - сказал министр.Кива прокомментировал решение министра. "На самом деле, мое наградное оружие было получено за организацию эвакуации мирных жителей в 2015 году, которой я руководил во время окружения Дебальцево, тогда нам удалось вывести больше тысячи людей. Из них — 400 детей, пожилых людей и инвалидов. Я орден поменял на наградной пистолет. В том 2014 году нынешний глава МВД носил сумки за Антоном Геращенко, а сегодня он принимает решение о лишении меня государственной награды, за которую я отдавал свою жизнь. Но это никак меня не оскорбило, так как оскорбить меня может только равный", - цитирует Киву издание "Страна.UA".
https://ria.ru/20211106/ukraina-1757885060.html
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в мире, украина, верховная рада украины, вадим рабинович, дебальцево, илья кива, оппозиционная платформа - за жизнь, ирина венедиктова
23:37 16.11.2021
 
Депутата Рады Киву лишили права на наградное оружие

Глава МВД Украины заявил, что лишил депутата Рады Киву права на наградное оружие

© Фото : Верховная рада Украины/Олег ФедонюкДепутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© Фото : Верховная рада Украины/Олег Федонюк
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КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что лишил депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илью Киву права на наградное оружие.
Ранее Кива в своем Telegram-канале обнародовал видео, на котором стрелял в воздух из автоматического оружия и угрожал "бандеровцам". Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что правоохранители расследуют уголовное дело по факту стрельбы из автомата Кивой. Во вторник депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что правоохранители приехали с обыском к Киве. Позже сам депутат подтвердил обыск.
"Сегодня подписал приказ, которым лишил народного депутата Илью Киву права на наградное оружие, которое ему было выдано в 2015 году. Основание - его недостойное поведение и действия, дискредитирующие сам факт его награждения от имени украинского государства. Перед законом все равны. Народные депутаты не исключение", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его Facebook.
Монастырский добавил, что подпишет подобные указы и относительно других депутатов, которые нарушают закон.
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"Каждый должен помнить, что оружие – это ответственность. А иметь наградное оружие – это большая честь и никто не имеет права эту честь разорять недостойным поведением! Безопасность граждан и честь государства – превыше всего", - сказал министр.
Кива прокомментировал решение министра. "На самом деле, мое наградное оружие было получено за организацию эвакуации мирных жителей в 2015 году, которой я руководил во время окружения Дебальцево, тогда нам удалось вывести больше тысячи людей. Из них — 400 детей, пожилых людей и инвалидов. Я орден поменял на наградной пистолет. В том 2014 году нынешний глава МВД носил сумки за Антоном Геращенко, а сегодня он принимает решение о лишении меня государственной награды, за которую я отдавал свою жизнь. Но это никак меня не оскорбило, так как оскорбить меня может только равный", - цитирует Киву издание "Страна.UA".
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