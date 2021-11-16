Депутата Рады Киву лишили права на наградное оружие
Глава МВД Украины заявил, что лишил депутата Рады Киву права на наградное оружие
КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что лишил депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илью Киву права на наградное оружие.
Ранее Кива в своем Telegram-канале обнародовал видео, на котором стрелял в воздух из автоматического оружия и угрожал "бандеровцам". Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что правоохранители расследуют уголовное дело по факту стрельбы из автомата Кивой. Во вторник депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что правоохранители приехали с обыском к Киве. Позже сам депутат подтвердил обыск.
"Сегодня подписал приказ, которым лишил народного депутата Илью Киву права на наградное оружие, которое ему было выдано в 2015 году. Основание - его недостойное поведение и действия, дискредитирующие сам факт его награждения от имени украинского государства. Перед законом все равны. Народные депутаты не исключение", - сказал он в видеообращении, опубликованном в его Facebook.
Монастырский добавил, что подпишет подобные указы и относительно других депутатов, которые нарушают закон.
"Каждый должен помнить, что оружие – это ответственность. А иметь наградное оружие – это большая честь и никто не имеет права эту честь разорять недостойным поведением! Безопасность граждан и честь государства – превыше всего", - сказал министр.
Кива прокомментировал решение министра. "На самом деле, мое наградное оружие было получено за организацию эвакуации мирных жителей в 2015 году, которой я руководил во время окружения Дебальцево, тогда нам удалось вывести больше тысячи людей. Из них — 400 детей, пожилых людей и инвалидов. Я орден поменял на наградной пистолет. В том 2014 году нынешний глава МВД носил сумки за Антоном Геращенко, а сегодня он принимает решение о лишении меня государственной награды, за которую я отдавал свою жизнь. Но это никак меня не оскорбило, так как оскорбить меня может только равный", - цитирует Киву издание "Страна.UA".