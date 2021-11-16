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Власти Самарской области проверят жалобы на отсутствие лекарств от COVID-19
Власти Самарской области проверят жалобы на отсутствие лекарств от COVID-19 - РИА Новости, 16.11.2021
Власти Самарской области проверят жалобы на отсутствие лекарств от COVID-19
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил проверить все обращения от жителей региона, касающиеся непредоставления лекарств от коронавируса, сообщила... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T10:25
2021-11-16T10:25
распространение коронавируса
общество
самарская область
дмитрий азаров
здоровье - общество
коронавирус в россии
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САМАРА, 16 ноя - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил проверить все обращения от жителей региона, касающиеся непредоставления лекарств от коронавируса, сообщила пресс-служба облправительства."Дмитрий Азаров поручил проверить каждое обращение жителей региона о непредоставлении лекарств от COVID-19", - говорится в сообщении.По словам главы региона, мониторинг выявляет большое количество жалоб о том, что лекарства от коронавируса не предоставляются."Достаточно средств мы получаем из федерального бюджета, за что большое спасибо правительству страны, дополнительно выделяем значительные деньги из регионального бюджета. Огромное количество жалоб, что лекарства не предоставляются. Отправляйте проверки и контролируйте в чем дело. На каждый случай обращения о непредоставлении препаратов – письменное, личное, поступившее в электронном виде, в том числе в социальных сетях, – должен составляться акт. Организуйте эту работу", - цитирует Азарова пресс-служба.Губернатор также поручил навести порядок в пунктах вакцинации. "Коллеги, вы до сих пор не настроили работу пунктов вакцинации таким образом, чтобы человек, который по предварительной записи пришел к своему часу, мог вакцинироваться без очереди… Иначе зачем нам эта электронная запись? А когда человек приходит в назначенное время, к назначенному часу в живую очередь – это потеря времени и вы сами сбиваете графики. Мы с вами говорили, что один кабинет отвести жестко под запись. Нет человека, который записался на этот час, пожалуйста, принимайте из живой очереди. Со временем все упорядочится. Мы с вами об этом уже разговаривали. Настройте систему", - приводит слова Азарова пресс-служба.По данным правительства региона, в Самарской области ежедневно открыто 168 стационарных пунктов вакцинации, всего в регионе привиты более 1 миллиона 432 тысяч человек, что составляет 70,5% от плана или около 50% от общего числа населения.
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общество, самарская область, дмитрий азаров, здоровье - общество, коронавирус в россии
10:25 16.11.2021
 
Власти Самарской области проверят жалобы на отсутствие лекарств от COVID-19

Глава Самарской области поручил проверить жалобы на отсутствие лекарств от COVID-19

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Городской клинической больницы №2 города Нальчика
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Городской клинической больницы №2 города Нальчика - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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САМАРА, 16 ноя - РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил проверить все обращения от жителей региона, касающиеся непредоставления лекарств от коронавируса, сообщила пресс-служба облправительства.
"Дмитрий Азаров поручил проверить каждое обращение жителей региона о непредоставлении лекарств от COVID-19", - говорится в сообщении.
По словам главы региона, мониторинг выявляет большое количество жалоб о том, что лекарства от коронавируса не предоставляются.
"Достаточно средств мы получаем из федерального бюджета, за что большое спасибо правительству страны, дополнительно выделяем значительные деньги из регионального бюджета. Огромное количество жалоб, что лекарства не предоставляются. Отправляйте проверки и контролируйте в чем дело. На каждый случай обращения о непредоставлении препаратов – письменное, личное, поступившее в электронном виде, в том числе в социальных сетях, – должен составляться акт. Организуйте эту работу", - цитирует Азарова пресс-служба.
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Губернатор также поручил навести порядок в пунктах вакцинации. "Коллеги, вы до сих пор не настроили работу пунктов вакцинации таким образом, чтобы человек, который по предварительной записи пришел к своему часу, мог вакцинироваться без очереди… Иначе зачем нам эта электронная запись? А когда человек приходит в назначенное время, к назначенному часу в живую очередь – это потеря времени и вы сами сбиваете графики. Мы с вами говорили, что один кабинет отвести жестко под запись. Нет человека, который записался на этот час, пожалуйста, принимайте из живой очереди. Со временем все упорядочится. Мы с вами об этом уже разговаривали. Настройте систему", - приводит слова Азарова пресс-служба.
По данным правительства региона, в Самарской области ежедневно открыто 168 стационарных пунктов вакцинации, всего в регионе привиты более 1 миллиона 432 тысяч человек, что составляет 70,5% от плана или около 50% от общего числа населения.
 
Распространение коронавирусаОбществоСамарская областьДмитрий АзаровЗдоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
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