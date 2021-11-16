https://ria.ru/20211116/burnosov-1759341590.html
Бывший гендиректор Comedy Club Бурносов назвал причины ухода
Бывший гендиректор Comedy Club Бурносов назвал причины ухода - РИА Новости, 16.11.2021
Бывший гендиректор Comedy Club Бурносов назвал причины ухода
Бывший генеральный директор Comedy Club Production Анатолий Бурносов рассказал о причинах ухода из компании – они были как внешними, так и внутренними. Он... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T18:05
2021-11-16T18:05
2021-11-16T18:05
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Бывший генеральный директор Comedy Club Production Анатолий Бурносов рассказал о причинах ухода из компании – они были как внешними, так и внутренними. Он покинул свой пост в 2011-м году.В интервью Андрею Пределину он отметил, что во время диспансеризации врач сказал, что, если он серьезно не изменит свою жизнь, то ему останется ровно год.Бурносов добавил, что одним из достижений Comedy Club стало слияние с телеканалом ТНТ, поэтому потенциально он был готов к смене своего поста.Год оказался сложным для него не только из-за увольнения: также Анатолий пережил развод с женой и внутреннюю неудовлетворенность.После ухода из Comedy Club он решил заняться музыкальной карьерой – записал сборник советских песен на английском языке, а также создал саундтрек для фильма "Пятница".Ранее один из резидентов шоу Гавр рассказал о своих причинах ухода из проекта.
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знаменитости, comedy club production, шоу-бизнес
Бывший гендиректор Comedy Club Бурносов назвал причины ухода
Бывший гендиректор Comedy Club Бурносов назвал причины ухода в 2011-м году
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Бывший генеральный директор Comedy Club Production Анатолий Бурносов рассказал о причинах ухода из компании – они были как внешними, так и внутренними. Он покинул свой пост в 2011-м году.
"Я очень подорвал свое здоровье за время своего "директорства". Я жесткий трудоголик без ограничений в каких-либо стимулирующих для работы средствах. Я довел себя до супертревожного состояния", – откровенно рассказал Бурносов.
В интервью Андрею Пределину он отметил
, что во время диспансеризации врач сказал, что, если он серьезно не изменит свою жизнь, то ему останется ровно год.
Бурносов добавил, что одним из достижений Comedy Club стало слияние с телеканалом ТНТ, поэтому потенциально он был готов к смене своего поста.
Год оказался сложным для него не только из-за увольнения: также Анатолий пережил развод с женой и внутреннюю неудовлетворенность.
"Я понимал, что обманываю себя. Я хочу что-то писать, что-то петь, что-то исполнять, что-то делать сам", – заключил Бурносов.
После ухода из Comedy Club он решил заняться музыкальной карьерой – записал сборник советских песен на английском языке, а также создал саундтрек для фильма "Пятница".
Ранее один из резидентов шоу Гавр рассказал
о своих причинах ухода из проекта.