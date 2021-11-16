https://ria.ru/20211116/burnosov-1759341590.html

Бывший гендиректор Comedy Club Бурносов назвал причины ухода

Бывший гендиректор Comedy Club Бурносов назвал причины ухода - РИА Новости, 16.11.2021

Бывший гендиректор Comedy Club Бурносов назвал причины ухода

Бывший генеральный директор Comedy Club Production Анатолий Бурносов рассказал о причинах ухода из компании – они были как внешними, так и внутренними. Он... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T18:05

2021-11-16T18:05

2021-11-16T18:05

шоубиз

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comedy club production

шоу-бизнес

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Бывший генеральный директор Comedy Club Production Анатолий Бурносов рассказал о причинах ухода из компании – они были как внешними, так и внутренними. Он покинул свой пост в 2011-м году.В интервью Андрею Пределину он отметил, что во время диспансеризации врач сказал, что, если он серьезно не изменит свою жизнь, то ему останется ровно год.Бурносов добавил, что одним из достижений Comedy Club стало слияние с телеканалом ТНТ, поэтому потенциально он был готов к смене своего поста.Год оказался сложным для него не только из-за увольнения: также Анатолий пережил развод с женой и внутреннюю неудовлетворенность.После ухода из Comedy Club он решил заняться музыкальной карьерой – записал сборник советских песен на английском языке, а также создал саундтрек для фильма "Пятница".Ранее один из резидентов шоу Гавр рассказал о своих причинах ухода из проекта.

https://ria.ru/20210927/martirosyan-1751996312.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, comedy club production, шоу-бизнес