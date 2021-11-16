Алиев назвал ответ Баку на действия Еревана на границе адекватным
Алиев заявил главе Евросовета, что Баку адекватно ответил на действия Еревана на границе
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
БАКУ, 16 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что Баку адекватно ответил на действия Армении на границе.
Мишель ранее сообщил, что провел переговоры с Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном, призвал стороны к срочной деэскалации и прекращению огня.
"В ходе беседы Шарль Мишель выразил обеспокоенность последними событиями на армяно-азербайджанской границе. В ответ на его обращение по поводу приграничных инцидентов президент Ильхам Алиев сказал, что армянская сторона неоднократно прибегала к военным провокациям в направлении Шуши, Лачина и Кельбаджара, и последняя... произошла сегодня. Отметив, что с азербайджанской стороны есть раненые, глава государства подчеркнул, что Баку адекватно отреагировал на провокацию Армении", - говорится в заявлении пресс-службы Алиева.
Азербайджанский лидер подчеркнул, что "вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на военно-политическом руководстве Армении".
"В ходе беседы стороны обменялись мнениями о перспективах отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом", - добавили в пресс-службе президента.
Ранее во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского минобороны, "в результате боев, начавшихся после нападения азербайджанских ВС на армянские позиции, с армянской стороны есть погибшие и раненные, данные по которым уточняются". Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций.
В свою очередь минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на действия армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.