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https://ria.ru/20211116/azerbaydzhan-1759348259.html
Алиев назвал ответ Баку на действия Еревана на границе адекватным
Алиев назвал ответ Баку на действия Еревана на границе адекватным - РИА Новости, 16.11.2021
Алиев назвал ответ Баку на действия Еревана на границе адекватным
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что Баку адекватно ответил на действия Армении на границе. РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T18:19
2021-11-16T18:19
в мире
армения
азербайджан
ильхам алиев
шарль мишель
евросовет
никол пашинян
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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БАКУ, 16 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что Баку адекватно ответил на действия Армении на границе.Мишель ранее сообщил, что провел переговоры с Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном, призвал стороны к срочной деэскалации и прекращению огня.Азербайджанский лидер подчеркнул, что "вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на военно-политическом руководстве Армении"."В ходе беседы стороны обменялись мнениями о перспективах отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом", - добавили в пресс-службе президента.Ранее во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского минобороны, "в результате боев, начавшихся после нападения азербайджанских ВС на армянские позиции, с армянской стороны есть погибшие и раненные, данные по которым уточняются". Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций.В свою очередь минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на действия армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.
https://ria.ru/20211116/bronetekhnika-1759332614.html
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в мире, армения, азербайджан, ильхам алиев, шарль мишель, евросовет, никол пашинян, ситуация на армяно-азербайджанской границе
18:19 16.11.2021
 
Алиев назвал ответ Баку на действия Еревана на границе адекватным

Алиев заявил главе Евросовета, что Баку адекватно ответил на действия Еревана на границе

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев во время двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БАКУ, 16 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что Баку адекватно ответил на действия Армении на границе.
Мишель ранее сообщил, что провел переговоры с Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном, призвал стороны к срочной деэскалации и прекращению огня.
"В ходе беседы Шарль Мишель выразил обеспокоенность последними событиями на армяно-азербайджанской границе. В ответ на его обращение по поводу приграничных инцидентов президент Ильхам Алиев сказал, что армянская сторона неоднократно прибегала к военным провокациям в направлении Шуши, Лачина и Кельбаджара, и последняя... произошла сегодня. Отметив, что с азербайджанской стороны есть раненые, глава государства подчеркнул, что Баку адекватно отреагировал на провокацию Армении", - говорится в заявлении пресс-службы Алиева.
Азербайджанский лидер подчеркнул, что "вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на военно-политическом руководстве Армении".
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"В ходе беседы стороны обменялись мнениями о перспективах отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом", - добавили в пресс-службе президента.
Ранее во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского минобороны, "в результате боев, начавшихся после нападения азербайджанских ВС на армянские позиции, с армянской стороны есть погибшие и раненные, данные по которым уточняются". Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций.
В свою очередь минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на действия армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.
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В миреАрменияАзербайджанИльхам АлиевШарль МишельЕвросоветНикол ПашинянСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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