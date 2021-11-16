https://ria.ru/20211116/azerbaydzhan-1759348259.html

Алиев назвал ответ Баку на действия Еревана на границе адекватным

Алиев назвал ответ Баку на действия Еревана на границе адекватным - РИА Новости, 16.11.2021

Алиев назвал ответ Баку на действия Еревана на границе адекватным

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что Баку адекватно ответил на действия Армении на границе. РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T18:19

2021-11-16T18:19

2021-11-16T18:19

в мире

армения

азербайджан

ильхам алиев

шарль мишель

евросовет

никол пашинян

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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БАКУ, 16 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил, что Баку адекватно ответил на действия Армении на границе.Мишель ранее сообщил, что провел переговоры с Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном, призвал стороны к срочной деэскалации и прекращению огня.Азербайджанский лидер подчеркнул, что "вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит на военно-политическом руководстве Армении"."В ходе беседы стороны обменялись мнениями о перспективах отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом", - добавили в пресс-службе президента.Ранее во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского минобороны, "в результате боев, начавшихся после нападения азербайджанских ВС на армянские позиции, с армянской стороны есть погибшие и раненные, данные по которым уточняются". Также известно о потере армянской стороной двух боевых позиций.В свою очередь минобороны Азербайджана сообщило во вторник, что ситуация на границе с Арменией остается напряженной, продолжаются боевые операции. Как сообщили в Баку, в ответ на действия армянской стороны были уничтожены противотанковые средства и минометы ВС Армении.

https://ria.ru/20211116/bronetekhnika-1759332614.html

https://ria.ru/20211116/obse-1759332330.html

армения

азербайджан

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в мире, армения, азербайджан, ильхам алиев, шарль мишель, евросовет, никол пашинян, ситуация на армяно-азербайджанской границе