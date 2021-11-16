Губернатор Самарской области участвует в форуме "Транспорт России"
Губернатор Самарской области Азаров участвует в международном форуме "Транспорт России"
САМАРА, 16 ноя – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров возглавляет делегацию региона на международном форуме "Транспорт России", сообщает пресс-служба облправительства.
"Сегодня, 16 ноября, в Москве стартовал XV международный форум "Транспорт России", который проводится в рамках главного делового события отрасли – "Транспортной недели". Делегацию Самарской области на форуме возглавляет губернатор Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Азаров принял участие в пленарной дискуссии "Транспорт России-2035. От стратегии — к реализации". Отмечается, что сегодня в Самарской области реализуется один из крупнейших проектов в стране в сфере государственно-частного партнерства — мост через Волгу и трасса в районе Тольятти, которые станут частью транснационального коридора "Европа-Западный Китай", а также коридора "Север-Юг-Санкт-Петербург-Мумбаи".
"Наш проект строительства мостового перехода через Волгу – это отдельная тема, которая вызывает интерес на форуме. Строительство идет по графику, но понятно, что большие проекты имеют и определенные сложности. Наше участие здесь на форуме и выставке "Транспортной недели" позволяет нам эти вопросы обсудить с ведущими компаниями и с правительством РФ", цитирует Азарова пресс-служба.
В рамках пленарной дискуссии также была затронута тема развития агломераций в стране. По информации пресс-службы, разработана комплексная транспортная схема Самарско-Тольяттинская агломерации, которая является крупнейшей нестоличной в России. Одним из компонентов схемы является проект ускоренного железнодорожного сообщения "Самара- Курумоч-Тольятти", он включен в инвестиционную программу ОАО "РЖД", сейчас проектируются транспортно-пересадочные узлы.
Кроме того, в рамках пленарной дискуссии обсуждались строительство и ремонт дорог. В Самарской области в 2021 году благодаря реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, отремонтированы 114 участков дорог общей протяженностью 400 километров. На обновление дорожно-транспортной сети региона по нацпроекту в 2021 году было направлено 15 миллиардов рублей, из них 4,7 миллиарда рублей были выделены региону из федерального бюджета дополнительно в связи с высокими темпами и качеством производства работ по ключевым объектам инфраструктуры. Благодаря дополнительному финансированию план по ремонту дорог был перевыполнен, уточнили в пресс-службе.
"Наш регион отдельно был отмечен как один из немногих, где уже сейчас полностью завершены строительно-монтажные работы. Приложим все усилия, чтобы и в следующем году темпов дорожного строительства ни в коей мере не снизить", - приводит слова Азарова пресс-служба.