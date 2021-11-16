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Добровольческие отряды Сюникской области привели в боевую готовность
Добровольческие отряды Сюникской области привели в боевую готовность - РИА Новости, 16.11.2021
Добровольческие отряды Сюникской области привели в боевую готовность
Добровольческие отряды в приграничной с Азербайджаном Сюникской области Армении приведены в полную боевую готовность, передает Sputnik Армения со ссылкой на... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T16:32
2021-11-16T16:32
2021-11-16T16:32
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ЕРЕВАН, 16 ноя - РИА Новости. Добровольческие отряды в приграничной с Азербайджаном Сюникской области Армении приведены в полную боевую готовность, передает Sputnik Армения со ссылкой на губернатора области Меликсета Погосяна."Добровольческие отряды Сюника приведены в полную боеготовность - губернатор", - говорится в сообщении агентства в Telegram.Перед ними поставлена задача, они ждут приказа, сообщил Sputnik Погосян."В направлении Гориса ситуация сравнительно спокойная, но на севере Сюника обстановка сложилась напряженная", - добавляет агентство.Ранее минобороны Армении заявило о продолжающихся локальных боях на границе с Азербайджаном.Ранее во вторник в МИД Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана предприняли атаку в восточном направлении границы Армении и вторглись на территорию страны, что привело к человеческим жертвам. По данным армянского минобороны, азербайджанские вооруженные силы использовали против армянской стороны артиллерию и бронетехнику.
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Добровольческие отряды Сюникской области привели в боевую готовность
Sputnik Армения: добровольческие отряды в Сюникской области приведены в боевую готовность