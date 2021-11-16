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Алтайский край
https://ria.ru/20211116/altay-1759241984.html
Минпромторг включил в реестр разработанный на Алтае рециркулятор воздуха
Минпромторг включил в реестр разработанный на Алтае рециркулятор воздуха - РИА Новости, 16.11.2021
Минпромторг включил в реестр разработанный на Алтае рециркулятор воздуха
Министерство промышленности и торговли России включило разработанный алтайской компанией "Энергосберегающие технологии" рециркулятор воздуха в единый реестр... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T10:43
2021-11-16T10:43
алтайский край
экономика
технологии
алтайский край
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
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БАРНАУЛ, 16 ноя - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли России включило разработанный алтайской компанией "Энергосберегающие технологии" рециркулятор воздуха в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, сообщает официальный сайт правительства региона."Министерство промышленности и торговли России включило разработанный компанией из Алтайского края рециркулятор воздуха в единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Производство бактерицидного рециркулятора воздуха, работающего на основе специальных светодиодов, компания "Энергосберегающие технологии" начала чуть более года назад. Новую технологию обеззараживания воздуха разработали российские инженеры-радиофизики компании, а сами рециркуляторы изготавливают на заводе в Барнауле, сообщили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры", - говорится в сообщении.Теперь у прибора появилось официальное заключение Минпромторга РФ о том, что продукция производится на территории России и внесена в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.В компании заверили, что включение продукции компании в российский реестр радиоэлектронной продукции расширяет возможности дальнейшего развития производства и рынка сбыта продукции."Единый реестр российской радиоэлектронной продукции создан для поддержки отечественных производителей, он ограничивает участие импортных товаров в государственных закупках. Сегодня компания "Энергосберегающие технологии" является единственным в Сибири производителем рециркуляторов, чья продукция находится в этом реестре", - заявил директор по развитию компании Николай Мошков.
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экономика, технологии, алтайский край, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия
10:43 16.11.2021
 
Минпромторг включил в реестр разработанный на Алтае рециркулятор воздуха

Минпромторг включил разработанный на Алтае рециркулятор воздуха в единый реестр

© boggy22Студенты в лаборатории робототехники
Студенты в лаборатории робототехники
© boggy22
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БАРНАУЛ, 16 ноя - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли России включило разработанный алтайской компанией "Энергосберегающие технологии" рециркулятор воздуха в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, сообщает официальный сайт правительства региона.
"Министерство промышленности и торговли России включило разработанный компанией из Алтайского края рециркулятор воздуха в единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Производство бактерицидного рециркулятора воздуха, работающего на основе специальных светодиодов, компания "Энергосберегающие технологии" начала чуть более года назад. Новую технологию обеззараживания воздуха разработали российские инженеры-радиофизики компании, а сами рециркуляторы изготавливают на заводе в Барнауле, сообщили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Теперь у прибора появилось официальное заключение Минпромторга РФ о том, что продукция производится на территории России и внесена в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.
"Светодиодный рециркулятор воздуха алтайской компании востребован на рынке, оригинальность и уникальность конструкции и инженерных решений подтверждена патентом. Главной новацией являются специальные светодиоды с UVC- и UVA-излучением, которые обладают очень высокими обеззараживающими свойствами и при этом абсолютно не выделяют ядовитый газ озон", - уточняет сайт.
В компании заверили, что включение продукции компании в российский реестр радиоэлектронной продукции расширяет возможности дальнейшего развития производства и рынка сбыта продукции.
"Единый реестр российской радиоэлектронной продукции создан для поддержки отечественных производителей, он ограничивает участие импортных товаров в государственных закупках. Сегодня компания "Энергосберегающие технологии" является единственным в Сибири производителем рециркуляторов, чья продукция находится в этом реестре", - заявил директор по развитию компании Николай Мошков.
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Алтайский крайЭкономикаТехнологииАлтайский крайМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Россия
 
 
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