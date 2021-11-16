https://ria.ru/20211116/altay-1759241984.html

Минпромторг включил в реестр разработанный на Алтае рециркулятор воздуха

Минпромторг включил в реестр разработанный на Алтае рециркулятор воздуха - РИА Новости, 16.11.2021

Минпромторг включил в реестр разработанный на Алтае рециркулятор воздуха

Министерство промышленности и торговли России включило разработанный алтайской компанией "Энергосберегающие технологии" рециркулятор воздуха в единый реестр... РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T10:43

2021-11-16T10:43

2021-11-16T10:43

алтайский край

экономика

технологии

алтайский край

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

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БАРНАУЛ, 16 ноя - РИА Новости. Министерство промышленности и торговли России включило разработанный алтайской компанией "Энергосберегающие технологии" рециркулятор воздуха в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, сообщает официальный сайт правительства региона."Министерство промышленности и торговли России включило разработанный компанией из Алтайского края рециркулятор воздуха в единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Производство бактерицидного рециркулятора воздуха, работающего на основе специальных светодиодов, компания "Энергосберегающие технологии" начала чуть более года назад. Новую технологию обеззараживания воздуха разработали российские инженеры-радиофизики компании, а сами рециркуляторы изготавливают на заводе в Барнауле, сообщили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры", - говорится в сообщении.Теперь у прибора появилось официальное заключение Минпромторга РФ о том, что продукция производится на территории России и внесена в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.В компании заверили, что включение продукции компании в российский реестр радиоэлектронной продукции расширяет возможности дальнейшего развития производства и рынка сбыта продукции."Единый реестр российской радиоэлектронной продукции создан для поддержки отечественных производителей, он ограничивает участие импортных товаров в государственных закупках. Сегодня компания "Энергосберегающие технологии" является единственным в Сибири производителем рециркуляторов, чья продукция находится в этом реестре", - заявил директор по развитию компании Николай Мошков.

https://ria.ru/20211112/priem-1758750198.html

алтайский край

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экономика, технологии, алтайский край, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия