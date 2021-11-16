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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211116/album-1759257747.html
Участники группы "Нейромонах Феофан" представили новый альбом
Участники группы "Нейромонах Феофан" представили новый альбом - РИА Новости, 16.11.2021
Участники группы "Нейромонах Феофан" представили новый альбом
Участники российской драм-н-бэйс группы "Нейромонах Феофан" представили в Сети новый альбом под названием "Древнерусский рейв". РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-16T14:11
2021-11-16T14:11
культура
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музыка
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Участники российской драм-н-бэйс группы "Нейромонах Феофан" представили в Сети новый альбом под названием "Древнерусский рейв".Альбом состоит из восьми треков, стилизованных под древнерусские мотивы и дополненных мощным электронным звучанием и, конечно же, балалайкой. "Древнерусский рейв" вышел вскоре после недавнего релиза музыкантов — "Акустика", представленного в 2020 году (вторую часть альбома презентовали в июле этого). Тогда в состав альбома включили 20 песен. Группа "Нейромонах Феофан" — одна из самых загадочных на отечественной сцене. Несмотря на то, что коллектив существует уже более десяти лет и выступает на крупнейших фестивалях, вроде "Нашествия", участники тщательно поддерживают анонимность. Публика знает их по псевдонимам Иеромонах Феофан, Никодим и Медведь.
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новости культуры, музыка
14:11 16.11.2021
 
Участники группы "Нейромонах Феофан" представили новый альбом

Участники группы "Нейромонах Феофан" представили новый альбом "Древнерусский рейв"

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкНейромонах Феофан выступает в концертном зале "Известия-Hall" в Москве
Нейромонах Феофан выступает в концертном зале Известия-Hall в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Участники российской драм-н-бэйс группы "Нейромонах Феофан" представили в Сети новый альбом под названием "Древнерусский рейв".
"Несметное количество сил было приложено к созданию этого альбома! Исполинские басы прямиком из глубин веков пронзающей стрелою неимоверной энергии вонзятся в душу, да и расплывется прыткая ядреность по всему телу, оцеловывая ланиты да раззадоривая длани", — описали новый сборник участники "Нейромонаха" в Instagram.
Альбом состоит из восьми треков, стилизованных под древнерусские мотивы и дополненных мощным электронным звучанием и, конечно же, балалайкой.
"Древнерусский рейв" вышел вскоре после недавнего релиза музыкантов — "Акустика", представленного в 2020 году (вторую часть альбома презентовали в июле этого). Тогда в состав альбома включили 20 песен.
Группа "Нейромонах Феофан" — одна из самых загадочных на отечественной сцене. Несмотря на то, что коллектив существует уже более десяти лет и выступает на крупнейших фестивалях, вроде "Нашествия", участники тщательно поддерживают анонимность. Публика знает их по псевдонимам Иеромонах Феофан, Никодим и Медведь.
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