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Участники группы "Нейромонах Феофан" представили новый альбом

Участники группы "Нейромонах Феофан" представили новый альбом - РИА Новости, 16.11.2021

Участники группы "Нейромонах Феофан" представили новый альбом

Участники российской драм-н-бэйс группы "Нейромонах Феофан" представили в Сети новый альбом под названием "Древнерусский рейв". РИА Новости, 16.11.2021

2021-11-16T14:11

2021-11-16T14:11

2021-11-16T14:11

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Участники российской драм-н-бэйс группы "Нейромонах Феофан" представили в Сети новый альбом под названием "Древнерусский рейв".Альбом состоит из восьми треков, стилизованных под древнерусские мотивы и дополненных мощным электронным звучанием и, конечно же, балалайкой. "Древнерусский рейв" вышел вскоре после недавнего релиза музыкантов — "Акустика", представленного в 2020 году (вторую часть альбома презентовали в июле этого). Тогда в состав альбома включили 20 песен. Группа "Нейромонах Феофан" — одна из самых загадочных на отечественной сцене. Несмотря на то, что коллектив существует уже более десяти лет и выступает на крупнейших фестивалях, вроде "Нашествия", участники тщательно поддерживают анонимность. Публика знает их по псевдонимам Иеромонах Феофан, Никодим и Медведь.

https://ria.ru/20211028/ddt-1756652275.html

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