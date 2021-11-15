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Президента Чехии перевели в обычную палату
Президента Чехии перевели в обычную палату - РИА Новости, 15.11.2021
Президента Чехии перевели в обычную палату
Находящийся на лечении в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге президент Чехии Милош Земан решением лечащих врачей в понедельник переведен в стандартную... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T17:02
2021-11-15T17:16
чехия
в мире
прага
милош земан
андрей бабиш
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ПРАГА, 15 ноя – РИА Новости. Находящийся на лечении в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге президент Чехии Милош Земан решением лечащих врачей в понедельник переведен в стандартную палату, где сможет принимать посетителей, первым из них еще в этот же день будет премьер Андрей Бабиш, сообщила пресс-секретарь ЦВГ Итка Зинке."В связи с дальнейшим улучшением состояния здоровья президента республики Милоша Земана в понедельник 15 ноября решением лечащих врачей он был переведен в стандартную палату, где сможет принимать посетителей. Каждое посещение может быть проведено только после консультации с лечащими врачами. При этом у постели господина президента не может одновременно находиться более одного человека, а длительность встречи может быть не более 30 минут с соблюдением все противоэпидемических правил", - сказала Зинке.Уже в понедельник в 17.00 (19.00 мск) президента посетит премьер Андрей Бабиш, а во вторник – прибывающая в Праге с кратким визитом глава Словакии Зузана Чапутова. На среду намечена встреча Земана с лидером выигравшей парламентские выборы 8-9 октября либеральной коалиции "Вместе" Петром Фиалой, которому Земан на минувшей неделе поручил формирование нового кабмина. Кроме того, Земан изъявил желание встретиться с некоторыми кандидатами на посты министров.В свою очередь, глава президентской администрации Вратислав Минарж ранее выразил надежду, что уже в ближайшее время Земан может быть выписан из ЦВГ и разместится в своей загородной резиденции "Ланы". По словам Минаржа, в "Ланах", вместо Пражского града, может быть проведена церемония назначения нового правительства страны. "Думаю, что до этого момента пройдет минимальное количество недель", - отметил Минарж.Земан находится на лечении в ЦВГ с 10 октября. Лечащий врач президента Мирослав Заворал сообщал при госпитализации, что Земан помещен в палату интенсивной терапии. Позднее член консилиума, наблюдающего за состоянием здоровья президента, хирург Павел Пафко сообщил журналистам, что Земан страдает хроническим заболеванием, у него цирроз печени и в желудок в настоящее время введен питательный зонд для кормления. По словам Пафко, это заболевание отличается тем, что может многие годы развиваться без симптомов или с минимальными признаками. Период времени, в течение которого зонд будет находиться в желудке, зависит, в том числе, и от того, насколько четко президент будет придерживаться предписанного ему врачами режима питания.
https://ria.ru/20211111/otstavka-1758629073.html
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чехия, в мире, прага, милош земан, андрей бабиш
17:02 15.11.2021 (обновлено: 17:16 15.11.2021)
 
Президента Чехии перевели в обычную палату

Президента Чехии Земана перевели в стандартную палату, где он сможет принимать посетителей

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Чехии Милош Земан
Президент Чехии Милош Земан - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ПРАГА, 15 ноя – РИА Новости. Находящийся на лечении в Центральном военном госпитале (ЦВГ) в Праге президент Чехии Милош Земан решением лечащих врачей в понедельник переведен в стандартную палату, где сможет принимать посетителей, первым из них еще в этот же день будет премьер Андрей Бабиш, сообщила пресс-секретарь ЦВГ Итка Зинке.
"В связи с дальнейшим улучшением состояния здоровья президента республики Милоша Земана в понедельник 15 ноября решением лечащих врачей он был переведен в стандартную палату, где сможет принимать посетителей. Каждое посещение может быть проведено только после консультации с лечащими врачами. При этом у постели господина президента не может одновременно находиться более одного человека, а длительность встречи может быть не более 30 минут с соблюдением все противоэпидемических правил", - сказала Зинке.
Президент Чехии Милош Земан - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
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Уже в понедельник в 17.00 (19.00 мск) президента посетит премьер Андрей Бабиш, а во вторник – прибывающая в Праге с кратким визитом глава Словакии Зузана Чапутова. На среду намечена встреча Земана с лидером выигравшей парламентские выборы 8-9 октября либеральной коалиции "Вместе" Петром Фиалой, которому Земан на минувшей неделе поручил формирование нового кабмина. Кроме того, Земан изъявил желание встретиться с некоторыми кандидатами на посты министров.
В свою очередь, глава президентской администрации Вратислав Минарж ранее выразил надежду, что уже в ближайшее время Земан может быть выписан из ЦВГ и разместится в своей загородной резиденции "Ланы". По словам Минаржа, в "Ланах", вместо Пражского града, может быть проведена церемония назначения нового правительства страны. "Думаю, что до этого момента пройдет минимальное количество недель", - отметил Минарж.
Земан находится на лечении в ЦВГ с 10 октября. Лечащий врач президента Мирослав Заворал сообщал при госпитализации, что Земан помещен в палату интенсивной терапии. Позднее член консилиума, наблюдающего за состоянием здоровья президента, хирург Павел Пафко сообщил журналистам, что Земан страдает хроническим заболеванием, у него цирроз печени и в желудок в настоящее время введен питательный зонд для кормления. По словам Пафко, это заболевание отличается тем, что может многие годы развиваться без симптомов или с минимальными признаками. Период времени, в течение которого зонд будет находиться в желудке, зависит, в том числе, и от того, насколько четко президент будет придерживаться предписанного ему врачами режима питания.
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