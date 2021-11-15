Глава Югры оценила законопроект о публичной власти
Глава Югры Комарова: проект о публичной власти не ухудшит отношения с Ямалом и Тюменью
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" не ухудшит сложившиеся отношения между Тюменской областью, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономным округом, считает глава Югры Наталья Комарова.
Госдума 9 ноября приняла в первом чтении законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", внесенный сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым. Он направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах. Новая норма разрешает губернаторам избираться больше двух раз, повышает их ответственность и расширяет полномочия президента по снятию глав регионов. Законопроект предусматривает согласованное функционирование и взаимодействие органов публичной власти всех уровней.
По словам Комаровой, она переговорила с авторами законопроекта, которые подтвердили, что все 85 субъектов РФ, согласно Конституции, остаются равными, соответственно никаких послаблений самостоятельности автономных округов, входящих в состав областей, авторы не планировали.
"Мы нашим депутатам в Госдуме поручили очень внимательно участвовать в работе над этим законопроектом с тем, чтобы ни в коем случае как минимум не ухудшилось положение, которое сложилось на сегодняшний день, включая наличие долгосрочного соглашения и ежегодных решений трех губернаторов, касающихся взаимоотношений Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа. Это наша общая позиция. В этой связи усиливается моя уверенность в том, что в данном случае в связи с появлением этой законодательной инициативы в худшую сторону положение дел по поводу отношений между нашими тремя субъектами РФ, построенных так сложно, не предусматривается", - сказала губернатор в ходе пресс-конференции.