https://ria.ru/20211115/yugra-1759121773.html

Глава Югры оценила законопроект о публичной власти

Глава Югры оценила законопроект о публичной власти - РИА Новости, 15.11.2021

Глава Югры оценила законопроект о публичной власти

Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" не ухудшит сложившиеся отношения между Тюменской областью, Ханты-Мансийским и... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T14:30

2021-11-15T14:30

2021-11-15T14:30

ханты-мансийский автономный округ

политика

тюменская область

наталья комарова

госдума рф

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

ханты-мансийский автономный округ

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" не ухудшит сложившиеся отношения между Тюменской областью, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономным округом, считает глава Югры Наталья Комарова.Госдума 9 ноября приняла в первом чтении законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", внесенный сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым. Он направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах. Новая норма разрешает губернаторам избираться больше двух раз, повышает их ответственность и расширяет полномочия президента по снятию глав регионов. Законопроект предусматривает согласованное функционирование и взаимодействие органов публичной власти всех уровней.По словам Комаровой, она переговорила с авторами законопроекта, которые подтвердили, что все 85 субъектов РФ, согласно Конституции, остаются равными, соответственно никаких послаблений самостоятельности автономных округов, входящих в состав областей, авторы не планировали."Мы нашим депутатам в Госдуме поручили очень внимательно участвовать в работе над этим законопроектом с тем, чтобы ни в коем случае как минимум не ухудшилось положение, которое сложилось на сегодняшний день, включая наличие долгосрочного соглашения и ежегодных решений трех губернаторов, касающихся взаимоотношений Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа. Это наша общая позиция. В этой связи усиливается моя уверенность в том, что в данном случае в связи с появлением этой законодательной инициативы в худшую сторону положение дел по поводу отношений между нашими тремя субъектами РФ, построенных так сложно, не предусматривается", - сказала губернатор в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20211115/neft-1759108678.html

https://ria.ru/20211028/byudzhet-1756685700.html

тюменская область

ханты-мансийский автономный округ

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, тюменская область, наталья комарова, госдума рф, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ханты-мансийский автономный округ, россия