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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211115/yugra-1759121773.html
Глава Югры оценила законопроект о публичной власти
Глава Югры оценила законопроект о публичной власти - РИА Новости, 15.11.2021
Глава Югры оценила законопроект о публичной власти
Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" не ухудшит сложившиеся отношения между Тюменской областью, Ханты-Мансийским и... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:30
2021-11-15T14:30
ханты-мансийский автономный округ
политика
тюменская область
наталья комарова
госдума рф
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" не ухудшит сложившиеся отношения между Тюменской областью, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономным округом, считает глава Югры Наталья Комарова.Госдума 9 ноября приняла в первом чтении законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", внесенный сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым. Он направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах. Новая норма разрешает губернаторам избираться больше двух раз, повышает их ответственность и расширяет полномочия президента по снятию глав регионов. Законопроект предусматривает согласованное функционирование и взаимодействие органов публичной власти всех уровней.По словам Комаровой, она переговорила с авторами законопроекта, которые подтвердили, что все 85 субъектов РФ, согласно Конституции, остаются равными, соответственно никаких послаблений самостоятельности автономных округов, входящих в состав областей, авторы не планировали."Мы нашим депутатам в Госдуме поручили очень внимательно участвовать в работе над этим законопроектом с тем, чтобы ни в коем случае как минимум не ухудшилось положение, которое сложилось на сегодняшний день, включая наличие долгосрочного соглашения и ежегодных решений трех губернаторов, касающихся взаимоотношений Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа. Это наша общая позиция. В этой связи усиливается моя уверенность в том, что в данном случае в связи с появлением этой законодательной инициативы в худшую сторону положение дел по поводу отношений между нашими тремя субъектами РФ, построенных так сложно, не предусматривается", - сказала губернатор в ходе пресс-конференции.
https://ria.ru/20211115/neft-1759108678.html
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политика, тюменская область, наталья комарова, госдума рф, ямало-ненецкий автономный округ (янао), ханты-мансийский автономный округ, россия
14:30 15.11.2021
 
Глава Югры оценила законопроект о публичной власти

Глава Югры Комарова: проект о публичной власти не ухудшит отношения с Ямалом и Тюменью

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ" не ухудшит сложившиеся отношения между Тюменской областью, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономным округом, считает глава Югры Наталья Комарова.
Госдума 9 ноября приняла в первом чтении законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", внесенный сенатором Андреем Клишасом и депутатом Павлом Крашенинниковым. Он направлен на реализацию положений конституции о единой системе публичной власти и на совершенствование организации публичной власти в регионах. Новая норма разрешает губернаторам избираться больше двух раз, повышает их ответственность и расширяет полномочия президента по снятию глав регионов. Законопроект предусматривает согласованное функционирование и взаимодействие органов публичной власти всех уровней.
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По словам Комаровой, она переговорила с авторами законопроекта, которые подтвердили, что все 85 субъектов РФ, согласно Конституции, остаются равными, соответственно никаких послаблений самостоятельности автономных округов, входящих в состав областей, авторы не планировали.
"Мы нашим депутатам в Госдуме поручили очень внимательно участвовать в работе над этим законопроектом с тем, чтобы ни в коем случае как минимум не ухудшилось положение, которое сложилось на сегодняшний день, включая наличие долгосрочного соглашения и ежегодных решений трех губернаторов, касающихся взаимоотношений Тюменской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа. Это наша общая позиция. В этой связи усиливается моя уверенность в том, что в данном случае в связи с появлением этой законодательной инициативы в худшую сторону положение дел по поводу отношений между нашими тремя субъектами РФ, построенных так сложно, не предусматривается", - сказала губернатор в ходе пресс-конференции.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругПолитикаТюменская областьНаталья КомароваГосдума РФЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Ханты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
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