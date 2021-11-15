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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20211115/yugra-1759101923.html
Нефтегазовые компании Югры снизили выброс парниковых газов
Нефтегазовые компании Югры снизили выброс парниковых газов - РИА Новости, 15.11.2021
Нефтегазовые компании Югры снизили выброс парниковых газов
Выброс парниковых газов в Ханты-Мансийском автономном округе снизился с 1990 года на 13%, сообщила в понедельник на пресс-конференции губернатор Югры Наталья... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T12:55
2021-11-15T12:55
ханты-мансийский автономный округ
владимир путин
наталья комарова
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Выброс парниковых газов в Ханты-Мансийском автономном округе снизился с 1990 года на 13%, сообщила в понедельник на пресс-конференции губернатор Югры Наталья Комарова.Президент РФ Владимир Путин в ноябре прошлого года поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.По ее словам, только на проекты по повышению уровня использования попутного нефтяного газа организациями инвестировано более 230 миллиардов рублей. Среди приоритетных направлений по достижению углеродной нейтральности губернатор назвала развитие технологий, улавливание, транспортировка, хранение и утилизация углеродов."Ряд компаний на своих уже имеющихся лицензионных участках приступили к работам по оценке баланса выбросов и поглощения парниковых газов при разработке долгосрочных программ по достижению углеродной нейтральности", - добавила глава Югры.Как подчеркнула Комарова, основную нагрузку на окружающую среду в округе формируют выбросы в результате производства электроэнергии и деятельности газодобывающих компаний. Так, по ее словам, только от ГРЭС в 2020 году суммарные выбросы CO2 составили 29,4 миллиона тонн.
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владимир путин, наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ, россия
12:55 15.11.2021
 
Нефтегазовые компании Югры снизили выброс парниковых газов

Нефтегазовые компании Югры за 30 лет снизили выброс парниковых газов на 13%

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Выброс парниковых газов в Ханты-Мансийском автономном округе снизился с 1990 года на 13%, сообщила в понедельник на пресс-конференции губернатор Югры Наталья Комарова.
Президент РФ Владимир Путин в ноябре прошлого года поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.
"Нефтяными компаниями при реализации комплекса природоохранных мероприятий у нас в регионе удалось сократить выбросы парниковых газов со 121,2 в 1990 году до 105,4 миллиона тонн эквивалента CO2 в 2020 году. Снижение – 13%", – сказала Комарова.
По ее словам, только на проекты по повышению уровня использования попутного нефтяного газа организациями инвестировано более 230 миллиардов рублей. Среди приоритетных направлений по достижению углеродной нейтральности губернатор назвала развитие технологий, улавливание, транспортировка, хранение и утилизация углеродов.
"Ряд компаний на своих уже имеющихся лицензионных участках приступили к работам по оценке баланса выбросов и поглощения парниковых газов при разработке долгосрочных программ по достижению углеродной нейтральности", - добавила глава Югры.
Как подчеркнула Комарова, основную нагрузку на окружающую среду в округе формируют выбросы в результате производства электроэнергии и деятельности газодобывающих компаний. Так, по ее словам, только от ГРЭС в 2020 году суммарные выбросы CO2 составили 29,4 миллиона тонн.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругВладимир ПутинНаталья КомароваХанты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
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