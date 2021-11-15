https://ria.ru/20211115/yugra-1759101923.html

Нефтегазовые компании Югры снизили выброс парниковых газов

Нефтегазовые компании Югры снизили выброс парниковых газов - РИА Новости, 15.11.2021

Нефтегазовые компании Югры снизили выброс парниковых газов

Выброс парниковых газов в Ханты-Мансийском автономном округе снизился с 1990 года на 13%, сообщила в понедельник на пресс-конференции губернатор Югры Наталья... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:55

2021-11-15T12:55

2021-11-15T12:55

ханты-мансийский автономный округ

владимир путин

наталья комарова

ханты-мансийский автономный округ

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Выброс парниковых газов в Ханты-Мансийском автономном округе снизился с 1990 года на 13%, сообщила в понедельник на пресс-конференции губернатор Югры Наталья Комарова.Президент РФ Владимир Путин в ноябре прошлого года поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.По ее словам, только на проекты по повышению уровня использования попутного нефтяного газа организациями инвестировано более 230 миллиардов рублей. Среди приоритетных направлений по достижению углеродной нейтральности губернатор назвала развитие технологий, улавливание, транспортировка, хранение и утилизация углеродов."Ряд компаний на своих уже имеющихся лицензионных участках приступили к работам по оценке баланса выбросов и поглощения парниковых газов при разработке долгосрочных программ по достижению углеродной нейтральности", - добавила глава Югры.Как подчеркнула Комарова, основную нагрузку на окружающую среду в округе формируют выбросы в результате производства электроэнергии и деятельности газодобывающих компаний. Так, по ее словам, только от ГРЭС в 2020 году суммарные выбросы CO2 составили 29,4 миллиона тонн.

https://ria.ru/20211103/ekologiya-1757540452.html

ханты-мансийский автономный округ

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владимир путин, наталья комарова, ханты-мансийский автономный округ, россия