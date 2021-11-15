https://ria.ru/20211115/yasli-1759062712.html

Проблему с местами в яслях в Ростове-на-Дону полностью решили

Проблему с местами в яслях в Ростове-на-Дону полностью решили - РИА Новости, 15.11.2021

Проблему с местами в яслях в Ростове-на-Дону полностью решили

Проблема с обеспеченностью местами в яслях в Ростове-на-Дону полностью решена, говорится в информации администрации города, предоставленной РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T10:17

2021-11-15T10:17

2021-11-15T10:17

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ростов-на-дону

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владимир путин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя - РИА Новости. Проблема с обеспеченностью местами в яслях в Ростове-на-Дону полностью решена, говорится в информации администрации города, предоставленной РИА Новости.Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу решить проблему с яслями в стране до конца 2021 года."По данным федерального сегмента "Электронный детский сад"... в городе достигнут показатель обеспечения 100% доступности дошкольного образования для детей до трех лет", - говорится в сообщении.Так, за последние четыре года в городе было построено шесть детсадов на 1150 мест, в том числе 280 для детей до трех лет. Кроме того, за это время в действующих муниципальных детсадах было создано еще 483 дополнительных места для детей этой возрастной категории. Еще около 50 мест были организованы на базе частных детсадов в рамках реализации нацпроекта "Демография"."Чтобы удержать достигнутый показатель 100% доступности дошкольного образования для детей до трех лет к концу 2021 года будут построены еще четыре детских сада на 580 мест, в том числе 140 мест для детей до трех лет", - приводятся в материале слова главы администрации города Алексея Логвиненко. Он уточнил, что речь идет о детсадах в Западном жилом массиве, в микрорайоне Левенцовский и в районе Ростовского моря.На сегодняшний день дошкольное образование в Ростове-на-Дону получают более 7 тысяч детей до трех лет.

https://ria.ru/20211028/gazifikatsiya-1756725260.html

https://ria.ru/20211027/rostov-1756536757.html

ростов-на-дону

ростовская область

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общество, ростов-на-дону, ростовская область, владимир путин