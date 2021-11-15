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Воспитателей курганского детдома уволят после видео с издевательствами
Воспитателей курганского детдома уволят после видео с издевательствами - РИА Новости, 15.11.2021
Воспитателей курганского детдома уволят после видео с издевательствами
Воспитателей детского дома Курганской области уволят после видео с издевательствами старших воспитанников над ребенком, сообщила начальник главного управления... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T19:46
2021-11-15T19:46
происшествия
дети
курганская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Воспитателей детского дома Курганской области уволят после видео с издевательствами старших воспитанников над ребенком, сообщила начальник главного управления социальной защиты населения области Анастасия Золотухина.В соцсети "ВКонтакте" ранее было размещено несколько видео из детского дома Юргамышского района, на котором подростки, воспитанники детдома, сняли на телефон факты издевательств над малышом – подростки били ребенка по голове, животу, курили и дышали ему в лицо дымом, спрашивая, будет ли он курить. Как сообщалось, после опубликования этого видео в учреждение выехали сотрудники полиции, установлены все лица, причастные к противоправному деянию и его съемке. В отношении двух 16-летних воспитанников составлены протоколы об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои).Главным управлением социальной защиты населения 15 ноября организована служебная проверка в Кипельском детском доме по факту жестокого обращения старших воспитанников с малышом."В ходе проверки установлено недобросовестное исполнение старшим воспитателем, воспитателями, медицинскими работниками и педагогом-психологом служебных обязанностей в части организации работы с воспитанниками. С воспитателями будут расторгнуты трудовые отношения, медицинским работникам, педагогу-психологу, старшему воспитателю, ответственному за организацию воспитательного процесса в данном учреждении, будут вынесены дисциплинарные взыскания", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Золотухиной.Главное управление социальной защиты населения в ближайшее время совершит объезд всех организаций для детей-сирот для проверки качества осуществления присмотра и ухода за детьми, обеспечения безопасности их проживания в учреждениях, добавила она.Как сообщала уполномоченный по правам ребенка в регионе Алена Лопатина, воспитанник Кипельского детского дома, видеозапись с которым размещена в социальных сетях, находится в безопасности. Проведена независимая экспертиза физического и психологического здоровья ребенка, по итогам обследования отклонений не выявлено, состояние здоровья мальчика в норме.СК проводит проверку в связи с инцидентом.
https://ria.ru/20211115/detdom-1759169852.html
https://ria.ru/20210927/siroty-1751692660.html
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происшествия, дети, курганская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
19:46 15.11.2021
 
Воспитателей курганского детдома уволят после видео с издевательствами

Воспитателей курганского детдома уволят после видео с издевательствами над малышом

© Depositphotos / yacobchuk1Ребенок
Ребенок - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Depositphotos / yacobchuk1
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Воспитателей детского дома Курганской области уволят после видео с издевательствами старших воспитанников над ребенком, сообщила начальник главного управления социальной защиты населения области Анастасия Золотухина.
В соцсети "ВКонтакте" ранее было размещено несколько видео из детского дома Юргамышского района, на котором подростки, воспитанники детдома, сняли на телефон факты издевательств над малышом – подростки били ребенка по голове, животу, курили и дышали ему в лицо дымом, спрашивая, будет ли он курить. Как сообщалось, после опубликования этого видео в учреждение выехали сотрудники полиции, установлены все лица, причастные к противоправному деянию и его съемке. В отношении двух 16-летних воспитанников составлены протоколы об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои).
Главным управлением социальной защиты населения 15 ноября организована служебная проверка в Кипельском детском доме по факту жестокого обращения старших воспитанников с малышом.
"В ходе проверки установлено недобросовестное исполнение старшим воспитателем, воспитателями, медицинскими работниками и педагогом-психологом служебных обязанностей в части организации работы с воспитанниками. С воспитателями будут расторгнуты трудовые отношения, медицинским работникам, педагогу-психологу, старшему воспитателю, ответственному за организацию воспитательного процесса в данном учреждении, будут вынесены дисциплинарные взыскания", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Золотухиной.
Сотрудник Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
17:57
Омбудсмен оценила здоровье мальчика, над которым издевались в детдоме
Главное управление социальной защиты населения в ближайшее время совершит объезд всех организаций для детей-сирот для проверки качества осуществления присмотра и ухода за детьми, обеспечения безопасности их проживания в учреждениях, добавила она.
Как сообщала уполномоченный по правам ребенка в регионе Алена Лопатина, воспитанник Кипельского детского дома, видеозапись с которым размещена в социальных сетях, находится в безопасности. Проведена независимая экспертиза физического и психологического здоровья ребенка, по итогам обследования отклонений не выявлено, состояние здоровья мальчика в норме.
СК проводит проверку в связи с инцидентом.
В Домике детства - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 08:00
Из детдома — за решетку. Почему сироты не приспособлены к взрослой жизни
 
ПроисшествияДетиКурганская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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