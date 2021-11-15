https://ria.ru/20211115/viktoriya-1759062236.html

Виктория

Виктория - РИА Новости, 15.11.2021

Виктория

Более полугода я не могла определиться со своим отношением к вакцинации. Половина знакомых высказывались как ярые антипрививочники, вторая - вакцинировалась в... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T10:14

2021-11-15T10:14

2021-11-15T10:14

сохрани друга

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Более полугода я не могла определиться со своим отношением к вакцинации. Половина знакомых высказывались как ярые антипрививочники, вторая - вакцинировалась в первые возможные для этого месяцы.Для меня вопрос решился, когда я встретила в июне подругу-израильтянку, прилетевшую в Москву из Тель-Авива. Она рассказала, что вакцинировалась доступным в ее стране препаратом, чтобы прилететь в Россию для участия в научной конференции. Подруга была адекватна и спокойна.Состояние подруги, ее отношение к этому вопросу вдохновило меня перестать бояться "всемирного заговора правительственных сил" и не думать о прочих глупостях фанатично настроенных против вакцинации людей.Я не болела COVID-19. Не болели и мои близкие родственники. После 1-го укола вакцины меня посетило глубокое переживание правильности этого действа. Меня также поддержала моя семья, члены которой вакцинированы все.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60