https://ria.ru/20211115/vaktsinatsiya-1759183642.html

Беглов призвал пожилых жителей Петербурга сделать прививку от COVID-19

Беглов призвал пожилых жителей Петербурга сделать прививку от COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021

Беглов призвал пожилых жителей Петербурга сделать прививку от COVID-19

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал пожилых жителей города сделать прививку от COVID-19. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T19:09

2021-11-15T19:09

2021-11-15T19:09

распространение коронавируса

общество

вакцинация

санкт-петербург

александр беглов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирусы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал пожилых жителей города сделать прививку от COVID-19."Призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку… Особо хочу обратиться к старшему поколению. Сегодня под угрозой ваше здоровье, а возможно, и жизнь. Вакцинация - самое надежное средство защиты", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".Губернатор отметил, что в городе в настоящее время работает 177 стационарных и 49 мобильных прививочных пунктов. По его словам, вакцинация поможет победить COVID-19 или обезопасит от тяжелого течения заболевания.Ранее сообщалось, что 9 ноября вышло постановление главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой, которое расширяет перечень категорий граждан, для которых вакцинация от коронавируса является обязательной. В обновленный перечень вошли, в частности, жители старше 60 лет, а также граждане с хроническими заболеваниями. Им необходимо сделать прививку первым компонентом вакцины до 15 декабря, вторым компонентом – до 15 января 2022 года. Как информировало городское управление Роспотребнадзора, неработающим жителям Петербурга старше 60 лет, не прошедшим вакцинацию от коронавируса и не получившим QR-код, ограничат доступ к заведениям общепита и ряду бытовых услуг. Глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщал, что жителей старше 60 лет не будут "отлавливать" для вакцинации, медики будут их убеждать.

https://ria.ru/20211115/peterburg-1759174640.html

https://ria.ru/20211115/koronavirus-1759127361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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