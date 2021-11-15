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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211115/vaktsinatsiya-1759183642.html
Беглов призвал пожилых жителей Петербурга сделать прививку от COVID-19
Беглов призвал пожилых жителей Петербурга сделать прививку от COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021
Беглов призвал пожилых жителей Петербурга сделать прививку от COVID-19
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал пожилых жителей города сделать прививку от COVID-19. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T19:09
2021-11-15T19:09
распространение коронавируса
общество
вакцинация
санкт-петербург
александр беглов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал пожилых жителей города сделать прививку от COVID-19."Призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку… Особо хочу обратиться к старшему поколению. Сегодня под угрозой ваше здоровье, а возможно, и жизнь. Вакцинация - самое надежное средство защиты", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".Губернатор отметил, что в городе в настоящее время работает 177 стационарных и 49 мобильных прививочных пунктов. По его словам, вакцинация поможет победить COVID-19 или обезопасит от тяжелого течения заболевания.Ранее сообщалось, что 9 ноября вышло постановление главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой, которое расширяет перечень категорий граждан, для которых вакцинация от коронавируса является обязательной. В обновленный перечень вошли, в частности, жители старше 60 лет, а также граждане с хроническими заболеваниями. Им необходимо сделать прививку первым компонентом вакцины до 15 декабря, вторым компонентом – до 15 января 2022 года. Как информировало городское управление Роспотребнадзора, неработающим жителям Петербурга старше 60 лет, не прошедшим вакцинацию от коронавируса и не получившим QR-код, ограничат доступ к заведениям общепита и ряду бытовых услуг. Глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщал, что жителей старше 60 лет не будут "отлавливать" для вакцинации, медики будут их убеждать.
https://ria.ru/20211115/peterburg-1759174640.html
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общество, вакцинация, санкт-петербург, александр беглов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
19:09 15.11.2021
 
Беглов призвал пожилых жителей Петербурга сделать прививку от COVID-19

Губернатор Петербурга Беглов призвал пожилых жителей города сделать прививку от COVID-19

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал пожилых жителей города сделать прививку от COVID-19.
"Призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку… Особо хочу обратиться к старшему поколению. Сегодня под угрозой ваше здоровье, а возможно, и жизнь. Вакцинация - самое надежное средство защиты", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".
Медик у палаты ковидного отделения Тарской районной больницы в Омской области - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
18:25Распространение коронавируса
Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
Губернатор отметил, что в городе в настоящее время работает 177 стационарных и 49 мобильных прививочных пунктов. По его словам, вакцинация поможет победить COVID-19 или обезопасит от тяжелого течения заболевания.
Ранее сообщалось, что 9 ноября вышло постановление главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой, которое расширяет перечень категорий граждан, для которых вакцинация от коронавируса является обязательной. В обновленный перечень вошли, в частности, жители старше 60 лет, а также граждане с хроническими заболеваниями. Им необходимо сделать прививку первым компонентом вакцины до 15 декабря, вторым компонентом – до 15 января 2022 года. Как информировало городское управление Роспотребнадзора, неработающим жителям Петербурга старше 60 лет, не прошедшим вакцинацию от коронавируса и не получившим QR-код, ограничат доступ к заведениям общепита и ряду бытовых услуг. Глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщал, что жителей старше 60 лет не будут "отлавливать" для вакцинации, медики будут их убеждать.
Медицинские работники в реанимационном отделении COVID-госпиталя в Городской клинической больницы №2 города Нальчика - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
14:52Распространение коронавируса
Мишустин назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной
 
Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияСанкт-ПетербургАлександр БегловФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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