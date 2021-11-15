https://ria.ru/20211115/vaktsinatsiya-1759158112.html
В Приморье отстранили от работы непривитых сотрудников авиазавода
В Приморье отстранили от работы непривитых сотрудников авиазавода - РИА Новости, 16.11.2021
В Приморье отстранили от работы непривитых сотрудников авиазавода
Сотрудников авиационного завода "Прогресс" в Арсеньеве Приморского края, не привившихся от коронавируса, отстранили от работы, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 16.11.2021
2021-11-15T17:05
2021-11-15T17:05
2021-11-16T03:05
распространение коронавируса
общество
приморский край
здоровье - общество
авиационный завод "прогресс"
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя — РИА Новости. Сотрудников авиационного завода "Прогресс" в Арсеньеве Приморского края, не привившихся от коронавируса, отстранили от работы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь предприятия Анжела Алексеенко.В Приморье введена обязательная вакцинация от коронавируса для работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей. Власти сообщали, что с 15 ноября начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты тех сотрудников, которые не успели привиться первым компонентом, с 15 декабря — вторым. Местное издание Newsbox24 в понедельник сообщило, что несколько сотен работников "Прогресса" не пустили на предприятие из-за отсутствия вакцинации. Издание опубликовало видео, на котором множество работников скопились у проходной."Отстранение работников предприятия осуществлялось на основании п. 7 ч. 1 ст. 76 ТК РФ ("Отстранение от работы". — Прим. ред.) приказом по организации с доведением до сведения работника. Согласно постановления главного санитарного врача по Приморскому краю от 11 октября 2021 года… работники должны были до 15 ноября привиться первым компонентом вакцины. Работники, не получившие ни одного компонента вакцины, были отстранены от работы до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения", — сказала Алексеенко.По ее словам, все разъяснения были доведены до сведения руководителей и работников предприятия после издания общего приказа на заводе. На сегодняшний день ведётся активная вакцинация работников "Прогресса", добавила Алексеенко. В пресс-службе предприятия не уточнили, сколько работников на сегодняшний день отстранено.Позднее Алексеенко сообщила РИА Новости, что ситуация с отстранением от работы непривитых сотрудников завода стала результатом непродуманных решений руководителей предприятия. Приказ при этом отменили, уточнила она.Она добавила, что после принятых решений на предприятии проведут служебное расследование, а действия руководства завода оценят.При этом в пресс-службе "Прогресса" подчеркнули, что на предприятии соблюдаются все меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, усилена работа по информированию коллектива о необходимости добровольной вакцинации.В Приморье за последние сутки выявлено 406 новых случаев заражения COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 502 человека, из них 92 — на ИВЛ. За прошедшие сутки умерли четыре человека. Коечный фонд, по данным краевых властей, заполнен почти на 70 процентов.Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Сазыкина — одно из предприятий холдинга "Вертолеты России", выпускает среди прочих ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор", готовит серийный выпуск многоцелевого гражданского Ка-62.
https://ria.ru/20210930/tula-1752467725.html
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общество, приморский край, здоровье - общество, авиационный завод "прогресс", россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
17:05 15.11.2021 (обновлено: 03:05 16.11.2021)
В Приморье отстранили от работы непривитых сотрудников авиазавода
В Приморье отстранили от работы не привитых от COVID-19 сотрудников авиазавода "Прогресс"
ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя — РИА Новости.
Сотрудников авиационного завода "Прогресс"
в Арсеньеве Приморского края
, не привившихся от коронавируса, отстранили от работы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь предприятия Анжела Алексеенко.
В Приморье введена обязательная вакцинация от коронавируса для работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей. Власти сообщали, что с 15 ноября начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты тех сотрудников, которые не успели привиться первым компонентом, с 15 декабря — вторым. Местное издание Newsbox24 в понедельник сообщило, что несколько сотен работников "Прогресса" не пустили на предприятие из-за отсутствия вакцинации. Издание опубликовало видео, на котором множество работников скопились у проходной.
"Отстранение работников предприятия осуществлялось на основании п. 7 ч. 1 ст. 76 ТК РФ
("Отстранение от работы". — Прим. ред.) приказом по организации с доведением до сведения работника. Согласно постановления главного санитарного врача по Приморскому краю от 11 октября 2021 года… работники должны были до 15 ноября привиться первым компонентом вакцины. Работники, не получившие ни одного компонента вакцины, были отстранены от работы до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения", — сказала Алексеенко.
По ее словам, все разъяснения были доведены до сведения руководителей и работников предприятия после издания общего приказа на заводе. На сегодняшний день ведётся активная вакцинация работников "Прогресса", добавила Алексеенко. В пресс-службе предприятия не уточнили, сколько работников на сегодняшний день отстранено.
Позднее Алексеенко сообщила РИА Новости, что ситуация с отстранением от работы непривитых сотрудников завода стала результатом непродуманных решений руководителей предприятия. Приказ при этом отменили, уточнила она.
"Сложившаяся ситуация стала результатом непродуманных решений руководителей предприятия, принятых без согласования с управляющей компанией холдинга. Приказ об отстранении непривитых сотрудников отменён, работники вернулись к исполнению своих служебных обязанностей, направленных на выполнение производственного плана, в том числе — гособоронзаказа", — отметила собеседница агентства.
Она добавила, что после принятых решений на предприятии проведут служебное расследование, а действия руководства завода оценят.
При этом в пресс-службе "Прогресса" подчеркнули, что на предприятии соблюдаются все меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, усилена работа по информированию коллектива о необходимости добровольной вакцинации.
В Приморье за последние сутки выявлено 406 новых случаев заражения COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 502 человека, из них 92 — на ИВЛ. За прошедшие сутки умерли четыре человека. Коечный фонд, по данным краевых властей, заполнен почти на 70 процентов.
Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" имени Сазыкина — одно из предприятий холдинга "Вертолеты России
", выпускает среди прочих ударные вертолеты Ка-52
"Аллигатор", готовит серийный выпуск многоцелевого гражданского Ка-62
.