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Мишустин призвал убеждать людей вакцинироваться
Мишустин призвал убеждать людей вакцинироваться - РИА Новости, 15.11.2021
Мишустин призвал убеждать людей вакцинироваться
Только врач может сказать о противопоказаниях для вакцинации, поэтому лучше обратиться к специалисту за консультацией, прежде чем отказываться от прививки от... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T15:17
2021-11-15T15:17
2021-11-15T15:17
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Только врач может сказать о противопоказаниях для вакцинации, поэтому лучше обратиться к специалисту за консультацией, прежде чем отказываться от прививки от коронавируса, считает премьер-министр России Михаил Мишустин."Надо убеждать людей делать прививку. Только так можно прервать цепочку заболеваемости. Особенно важно, чтобы вакцинировались люди старшего возраста", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом."Сегодня вакцина - это возможность спасти жизнь, особенно если уже есть проблемы со здоровьем. О противопоказаниях может сказать только врач. Лучше всего обратиться к нему за консультацией, прежде чем отказываться от прививки", - добавил премьер.
РИА Новости
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Мишустин призвал убеждать людей вакцинироваться
Премьер Мишустин призвал убеждать людей сделать прививку от коронавируса