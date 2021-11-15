https://ria.ru/20211115/vaktsinatsiya-1759134353.html

Мишустин призвал убеждать людей вакцинироваться

Мишустин призвал убеждать людей вакцинироваться - РИА Новости, 15.11.2021

Мишустин призвал убеждать людей вакцинироваться

Только врач может сказать о противопоказаниях для вакцинации, поэтому лучше обратиться к специалисту за консультацией, прежде чем отказываться от прививки от... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:17

2021-11-15T15:17

2021-11-15T15:17

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Только врач может сказать о противопоказаниях для вакцинации, поэтому лучше обратиться к специалисту за консультацией, прежде чем отказываться от прививки от коронавируса, считает премьер-министр России Михаил Мишустин."Надо убеждать людей делать прививку. Только так можно прервать цепочку заболеваемости. Особенно важно, чтобы вакцинировались люди старшего возраста", - сказал Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом."Сегодня вакцина - это возможность спасти жизнь, особенно если уже есть проблемы со здоровьем. О противопоказаниях может сказать только врач. Лучше всего обратиться к нему за консультацией, прежде чем отказываться от прививки", - добавил премьер.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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