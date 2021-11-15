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Мурашко оценил темпы вакцинации от COVID-19
Мурашко оценил темпы вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 15.11.2021
Мурашко оценил темпы вакцинации от COVID-19
Темпы вакцинации в РФ за неделю возросли на 6%, за это время всего вакцинировано 3,216 миллиона человек, это хорошие темпы, сообщил глава министерства... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T15:01
2021-11-15T15:01
2021-11-15T15:18
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Темпы вакцинации в РФ за неделю возросли на 6%, за это время всего вакцинировано 3,216 миллиона человек, это хорошие темпы, сообщил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом."За неделю темпы вакцинации возросли на 6%, всего за неделю вакцинировано более 3 миллионов 216 тысяч человек, это хорошие темпы вакцинации", - сказал Мурашко."Граждане активно идут сегодня на повторную вакцинацию… Однокомпонентной вакциной "Лайт" провакцинировано более 9 миллионов человек. И по вашему поручению мы подписали документы по поставке вакцины "Спутник Лайт". В субботу-воскресенье почти 1,5 миллиона доз вакцины было отгружено, и поставки сегодня продолжаются", - добавил министр.
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общество, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:01 15.11.2021 (обновлено: 15:18 15.11.2021)
Мурашко оценил темпы вакцинации от COVID-19
Мурашко: за неделю темпы вакцинации возросли на шесть процентов, это хороший показатель