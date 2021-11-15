https://ria.ru/20211115/vaktsinatsiya-1759096536.html
В Кремле прокомментировали вакцинацию россиян от COVID-19 за рубежом
В Кремле прокомментировали вакцинацию россиян от COVID-19 за рубежом - РИА Новости, 15.11.2021
В Кремле прокомментировали вакцинацию россиян от COVID-19 за рубежом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если россияне прививаются от коронавируса за рубежом иностранными вакцинами, то это их личное дело. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T12:40
2021-11-15T12:40
2021-11-15T13:41
распространение коронавируса
общество
дмитрий песков
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если россияне прививаются от коронавируса за рубежом иностранными вакцинами, то это их личное дело."Граждане, которые делают зарубежные прививки, находясь за границей, - это их дело, это их личное дело", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20211001/vaktsinatsiya-1752467158.html
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12:40 15.11.2021 (обновлено: 13:41 15.11.2021)
В Кремле прокомментировали вакцинацию россиян от COVID-19 за рубежом
Песков назвал вакцинацию россиян от COVID-19 за границей их личным делом