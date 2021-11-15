https://ria.ru/20211115/vaktsinatsiya-1759096536.html

В Кремле прокомментировали вакцинацию россиян от COVID-19 за рубежом

В Кремле прокомментировали вакцинацию россиян от COVID-19 за рубежом - РИА Новости, 15.11.2021

В Кремле прокомментировали вакцинацию россиян от COVID-19 за рубежом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если россияне прививаются от коронавируса за рубежом иностранными вакцинами, то это их личное дело. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:40

2021-11-15T12:40

2021-11-15T13:41

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если россияне прививаются от коронавируса за рубежом иностранными вакцинами, то это их личное дело."Граждане, которые делают зарубежные прививки, находясь за границей, - это их дело, это их личное дело", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20211001/vaktsinatsiya-1752467158.html

россия

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