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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211115/vaktsinatsiya-1759059741.html
В Якутии организовали вакцинацию пожилых от COVID-19 по месту жительства
В Якутии организовали вакцинацию пожилых от COVID-19 по месту жительства - РИА Новости, 15.11.2021
В Якутии организовали вакцинацию пожилых от COVID-19 по месту жительства
Вакцинацию лиц старше 60 лет в Якутии по заявкам граждан проводят по месту жительства, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T10:04
2021-11-15T10:04
распространение коронавируса
общество
вакцинация
здоровье - общество
айсен николаев
республика саха (якутия)
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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ЯКУТСК, 15 окт – РИА Новости. Вакцинацию лиц старше 60 лет в Якутии по заявкам граждан проводят по месту жительства, сообщает оперативный штаб республики.По оперативным данным, за последние сутки в регионе выявлено 284 новых случая COVID-19, в том числе в городе Якутске - 137 случаев. В районах наибольшее число заболевших в Алданском – 16, Нерюнгринском – 14, Мирнинском, Хангаласском – по 12.Как отметила и.о. министра здравоохранения Якутии Лена Афанасьева, большинство пациентов, находящихся на больничных койках – люди старшего возраста, не получившие прививку от коронавируса. Между тем. прививочная кампания для профилактики новой коронавирусной инфекции в Якутии идёт полным ходом.В республику поступило 534 тысячи доз вакцины против коронавируса. Получили первую вакцину 439 507 человек, что составляет 61,3% взрослого населения республики. По состоянию на сегодняшний день ревакцинированы 43 796 человек.Ранее глава региона Айсен Николаев сообщил РИА Новости о том, что Якутия уверенно идет к достижению коллективного иммунитета к коронавирусу, около 60% взрослого населения получили вакцину.
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общество, вакцинация, здоровье - общество, айсен николаев, республика саха (якутия), коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
10:04 15.11.2021
 
В Якутии организовали вакцинацию пожилых от COVID-19 по месту жительства

Вакцинацию от коронавируса по месту жительства лиц старше 60 лет организовали в Якутии

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ЯКУТСК, 15 окт – РИА Новости. Вакцинацию лиц старше 60 лет в Якутии по заявкам граждан проводят по месту жительства, сообщает оперативный штаб республики.
По оперативным данным, за последние сутки в регионе выявлено 284 новых случая COVID-19, в том числе в городе Якутске - 137 случаев. В районах наибольшее число заболевших в Алданском – 16, Нерюнгринском – 14, Мирнинском, Хангаласском – по 12.
Как отметила и.о. министра здравоохранения Якутии Лена Афанасьева, большинство пациентов, находящихся на больничных койках – люди старшего возраста, не получившие прививку от коронавируса. Между тем. прививочная кампания для профилактики новой коронавирусной инфекции в Якутии идёт полным ходом.
"Медицинские организации республики ведут адресную работу по вакцинированию лиц старше 60 лет, в том числе прививают по заявкам по их месту жительства. Вакцинированы первым компонентом 85 129 лиц старше 60 лет, что составляет 60% от общего количества лиц старше 60 лет. Прививку от коронавируса можно также можно получить в поликлиниках и дополнительных пунктах вакцинации", - приводятся слова Афанасьевой.
В республику поступило 534 тысячи доз вакцины против коронавируса. Получили первую вакцину 439 507 человек, что составляет 61,3% взрослого населения республики. По состоянию на сегодняшний день ревакцинированы 43 796 человек.
Ранее глава региона Айсен Николаев сообщил РИА Новости о том, что Якутия уверенно идет к достижению коллективного иммунитета к коронавирусу, около 60% взрослого населения получили вакцину.
 
Распространение коронавирусаОбществоВакцинацияЗдоровье - ОбществоАйсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)Коронавирус COVID-19Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
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