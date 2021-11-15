https://ria.ru/20211115/vaktsinatsiya-1759059741.html

В Якутии организовали вакцинацию пожилых от COVID-19 по месту жительства

В Якутии организовали вакцинацию пожилых от COVID-19 по месту жительства - РИА Новости, 15.11.2021

В Якутии организовали вакцинацию пожилых от COVID-19 по месту жительства

Вакцинацию лиц старше 60 лет в Якутии по заявкам граждан проводят по месту жительства, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T10:04

2021-11-15T10:04

2021-11-15T10:04

распространение коронавируса

общество

вакцинация

здоровье - общество

айсен николаев

республика саха (якутия)

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

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ЯКУТСК, 15 окт – РИА Новости. Вакцинацию лиц старше 60 лет в Якутии по заявкам граждан проводят по месту жительства, сообщает оперативный штаб республики.По оперативным данным, за последние сутки в регионе выявлено 284 новых случая COVID-19, в том числе в городе Якутске - 137 случаев. В районах наибольшее число заболевших в Алданском – 16, Нерюнгринском – 14, Мирнинском, Хангаласском – по 12.Как отметила и.о. министра здравоохранения Якутии Лена Афанасьева, большинство пациентов, находящихся на больничных койках – люди старшего возраста, не получившие прививку от коронавируса. Между тем. прививочная кампания для профилактики новой коронавирусной инфекции в Якутии идёт полным ходом.В республику поступило 534 тысячи доз вакцины против коронавируса. Получили первую вакцину 439 507 человек, что составляет 61,3% взрослого населения республики. По состоянию на сегодняшний день ревакцинированы 43 796 человек.Ранее глава региона Айсен Николаев сообщил РИА Новости о том, что Якутия уверенно идет к достижению коллективного иммунитета к коронавирусу, около 60% взрослого населения получили вакцину.

республика саха (якутия)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вакцинация, здоровье - общество, айсен николаев, республика саха (якутия), коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19