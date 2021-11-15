https://ria.ru/20211115/vaktsinatsiya-1759059137.html
В Красноярском крае планируют ввести обязательную вакцинацию для пожилых
В Красноярском крае планируют ввести обязательную вакцинацию для пожилых - РИА Новости, 15.11.2021
В Красноярском крае планируют ввести обязательную вакцинацию для пожилых
Власти Красноярского края планируют ввести обязательную вакцинацию для пожилых людей возраста 60+, сообщает Telegram-канал Оперштаб.Коронавирус.Красноярск. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T09:58
2021-11-15T09:58
2021-11-15T10:11
распространение коронавируса
общество
красноярский край
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:146:2988:1826_1920x0_80_0_0_d84c91bf3fd95c7c75159788a8fda241.jpg
КРАСНОЯРСК, 15 ноя - РИА Новости. Власти Красноярского края планируют ввести обязательную вакцинацию для пожилых людей возраста 60+, сообщает Telegram-канал Оперштаб.Коронавирус.Красноярск."Роспотребнадзор Красноярского края планирует ввести обязательную вакцинацию для пожилых людей 60+. По словам главного санитарного врача, это необходимо не только для отнесения этой возрастной категории к группам, имеющим наибольшие риски от опасной инфекции, но и для ее включения министерством здравоохранения края в региональный календарь профилактических прививок", - говорится в сообщении.В Красноярском крае с 15 ноября без QR-кода или справки о перенесенном заболевании коронавирусом нельзя будет попасть в библиотеки, парикмахерские, музеи, отели, спа-салоны и другие объекты индустрии красоты. Помимо этого, будет необходимо предоставлять вышеперечисленные документы при заселении в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты и иные подобные объекты, оказывающие гостиничные услуги. Также с 15 ноября вводится режим самоизоляции для невакцинированных граждан старше 60 лет. Покидать место жительства граждане могут только в случаях особой необходимости(например, следование к месту работы, вынос отходов, выгул домашних животных, посещение родственников и иные экстренные случаи).
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b89b9030aaaec2150da55084b9c3dfdf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, красноярский край, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
09:58 15.11.2021 (обновлено: 10:11 15.11.2021)
В Красноярском крае планируют ввести обязательную вакцинацию для пожилых
В Красноярском крае планируют ввести обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет