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В Красноярском крае планируют ввести обязательную вакцинацию для пожилых

В Красноярском крае планируют ввести обязательную вакцинацию для пожилых - РИА Новости, 15.11.2021

В Красноярском крае планируют ввести обязательную вакцинацию для пожилых

Власти Красноярского края планируют ввести обязательную вакцинацию для пожилых людей возраста 60+, сообщает Telegram-канал Оперштаб.Коронавирус.Красноярск. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T09:58

2021-11-15T09:58

2021-11-15T10:11

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КРАСНОЯРСК, 15 ноя - РИА Новости. Власти Красноярского края планируют ввести обязательную вакцинацию для пожилых людей возраста 60+, сообщает Telegram-канал Оперштаб.Коронавирус.Красноярск."Роспотребнадзор Красноярского края планирует ввести обязательную вакцинацию для пожилых людей 60+. По словам главного санитарного врача, это необходимо не только для отнесения этой возрастной категории к группам, имеющим наибольшие риски от опасной инфекции, но и для ее включения министерством здравоохранения края в региональный календарь профилактических прививок", - говорится в сообщении.В Красноярском крае с 15 ноября без QR-кода или справки о перенесенном заболевании коронавирусом нельзя будет попасть в библиотеки, парикмахерские, музеи, отели, спа-салоны и другие объекты индустрии красоты. Помимо этого, будет необходимо предоставлять вышеперечисленные документы при заселении в гостиницы, дома и базы отдыха, пансионаты и иные подобные объекты, оказывающие гостиничные услуги. Также с 15 ноября вводится режим самоизоляции для невакцинированных граждан старше 60 лет. Покидать место жительства граждане могут только в случаях особой необходимости(например, следование к месту работы, вынос отходов, выгул домашних животных, посещение родственников и иные экстренные случаи).

красноярский край

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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