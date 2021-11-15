https://ria.ru/20211115/vaktsinatsiya-1759004229.html

Погибель Билла Гейтса: россиян атакует токсичная плесень

Погибель Билла Гейтса: россиян атакует токсичная плесень - РИА Новости, 15.11.2021

Погибель Билла Гейтса: россиян атакует токсичная плесень

Почему люди в России не хотят делать прививку от коронавируса? Не будем брать в расчет экстремальных мыслителей, верующих в мифы про 5G, чипы от Билла Гейтса и... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T08:00

2021-11-15T08:00

2021-11-15T08:06

общество

авторы

кипр

билл гейтс

джефф безос

земля

netflix

facebook

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758584573_0:0:3273:1841_1920x0_80_0_0_41138a6ddf66d927aa03a43b929bbc29.jpg

Почему люди в России не хотят делать прививку от коронавируса? Не будем брать в расчет экстремальных мыслителей, верующих в мифы про 5G, чипы от Билла Гейтса и радиоволны в голове. Их на самом деле меньшинство.В целом народ у нас образованный, однако антивакцинаторами — даже при наличии у них дипломов и ученых степеней — движет отнюдь не интеллект, а эмоция. Это смутное, неосознанное классовое раздражение. Как и все классовые проблемы сегодня, оно никак не связано напрямую с реальным материальным положением человека.Столичный рантье, успешно сдающий бабушкину, дедушкину и тетушкину квартиры и проживающий ренту где-нибудь на Кипре, вполне может быть по своему миросозерцанию классическим люмпеном. Он изо дня в день будет придумывать новые козни, которые строят ему загадочные и злокозненные элиты. И будет по мере сил делать все, чтобы этим элитам насолить.Главное, в чем обыватель подозревает сегодня элиты: что они собрались его массово выморить. Коронавирусом, вакцинами, чипами, чипсами, паленой водкой, да чем угодно. Ну хорошо. Давайте представим на минуточку, что Биллу Гейтсу и Джеффу Безосу это наконец удалось. Мир лежит в руинах, на улицах валяются трупы, от населения Земли остался, ну, скажем, миллиард.Оставшиеся в живых воют, плачут, сходят с ума. Никто не покупает носки на Amazon, никто не постит котиков в Facebook, никто не смотрит Netflix. Триллионы долларов превращаются в ничто. Гигантские корпорации исчезают в никуда. Билл Гейтс, трясясь, сидит в своем бункере. К нему подходит начальник его охраны — молодой накачанный спецназовец, его не берут ни пули, ни вирус, — достает пистолет и буднично простреливает олигарху голову. Потом проделывает то же самое с его родней и забирает все, что Гейтс припас себе на черный день. Та же фигня творится в бункерах Безоса, Сороса, Ротшильда и прочих рептилоидов по списку.Хороший план, да?Если отвлечься от воспаленных конспирологических фантазий, реальность заключается в том, что богатство современных олигархов намертво завязано на нас всех — почти восьми миллиардах людей, населяющих планету. Мы те, чьи доллары, рубли и юани и создают их состояния.Еще более ценный ресурс мы представляем собой для государства. Мы — производители и потребители, солдаты и созидатели. Правительства хвастаются друг перед другом, у кого лучше демография, и меряются графиками рождаемости. Китай регулярно подозревают в том, что он коварно завышает свое народонаселение. Индия, по слухам, делает то же самое. Заметьте — их подозревают в завышении, а не в занижении.Без нас — здоровых, счастливых и долго живущих — все современное мироустройство перестанет существовать. И тут вот на тебе — коронавирус. И государства, взволновавшись, начинают спасать свой самый ценный ресурс — нас с вами. Что характерно, и олигархи тоже в этом участвуют. Потому что они прекрасно понимают: не будет нас с вами — и хана всей экономике, и всем их состояниям тоже хана.Страны наперебой выпускают свои вакцины, и эту гонку совершенно ожидаемо выигрывает Россия. И вроде бы все хорошо. "Спутник V" — классическая вакцина, ее закупают и успешно используют во многих странах. Однако нет пророка в своем отечестве — именно в России люди чаще всего отказываются ею спасаться.Период испытаний был слишком мал? Но ведь на сегодняшний день разнообразные вакцины опробовали на себе уже миллиарды людей во всем мире. И все в общем-то неплохо. Сигнал 5G вроде бы никто не получает. Нет, ну серьезно.Прививку от коронавируса сделали себе около двух миллионов китайских военнослужащих, больше миллиона американских, сотни тысяч российских. Какому государству нужны больные солдаты? Разве это не доказательство действенности вакцин?И это уж не говоря о том, что на всей планете на сегодняшний день полностью привилось от коронавируса около двух миллиардов человек. Будь побочные эффекты какими-то мало-мальски заметными, счет пострадавшим уже шел бы на миллионы. Но ведь ничего такого нет.Тут дело не в том, чтобы стыдить людей или тем более шельмовать их за нежелание прививаться. История с пандемией тяжелая, нам всем жутко и непривычно. Нормально в такой ситуации всего бояться и никому не доверять. Однако, отдав должное эмоциям, стоит все-таки включить рассудок.Коронавирус — тяжкая, необычная болезнь, и не желающие страдать люди по всему свету выстраиваются в очереди за вакциной от нее. Многие едут в Россию, чтобы сделать прививку "Спутником V". И только наши граждане, которым созданы все условия, которых не знают уже, как поощрить за обычную, в общем-то, процедуру по спасению своей жизни, все чего-то ждут, сомневаются, не доверяют, надеются на легендарный русский авось.Этот авось, в сущности, такая же дрянная традиция, как и отечественный алкоголизм. Стоило бы точно так же скинуть его с парохода современности. На авось не пристегиваются в машинах, на авось сажают ребенка на переднее сиденье, на авось фигачат на электросамокатах по тротуарам, сбивая мирных пешеходов.Наши недостатки — суть продолжение наших достоинств, и безобразная безответственность — логичное продолжение нашего исконного русского индивидуализма. С одной стороны, это, конечно, прекрасно — презирать все и всяческие правила, запреты, ограничения. Ни "Преступления и наказания", ни Шестой симфонии Чайковского без этого просто не было бы. С другой стороны, эта внутренняя анархия частенько вырождается в презрение к жизни — и чужой, и своей собственной.Поразительное противоречие. Именно русский писатель придумал идею "сбережения народа". Сегодня весь мир подхватил этот тренд. И только сами русские вопреки всему упорно отказываются сберегаться.Современный люмпен — опять-таки независимо от его реального положения — в глубине души страшно закомплексованный человек. В его представлении Гейтс — голова, потому что у него много денег. А у люмпена мало, и хоть ты осыпь его золотом с ног до головы, ему всегда будет мало. И он просто представить себе не может, что кто-то будет искренне о нем заботиться, спрашивать: "Ты еще не вакцинировался, дорогой?" — волноваться о его здоровье. У него в голове такое не укладывается.На этих комплексах делает бабки и лайки разнообразная плесень соцсетей, которую называют почему-то мудреными словами типа "инфлюенсеры". Страх и истерика покупаются отлично, вот они и разводят интернет-хомячков на эти инстинкты. Ничего личного, просто бизнес. Создавать эти ребята не умеют ничего, зато оплевывать — в два счета. "Спутник V", замечательное создание российской науки, огребает от них по полной. А некритично мыслящие обыватели следуют за инфлюенсерами, как дети за гамельнским крысоловом.Худшее, что тут можно сделать, это возвести баррикады между вакцинированными и теми, кто не хочет прививаться. Нет, это ерунда, мы все в одной лодке. Понятно, что многим страшно. Понятно, что болезнь новая и небывалая. Что ж, как сказал президент Путин, "надо убеждать". Мне кажется, что это сработает. Разум обязательно возобладает.А все эти россказни про 5G и чипы Билла Гейтса уйдут в прошлое, как легенды и мифы Древней Греции. В какие только страшилки ведь люди не верили? Двадцать лет назад все боялись — если вы еще помните — пшикающих спреев-дезодорантов. Считалось, что они вот-вот расширят озоновую дыру и мы все умрем.А моя бабушка, например, верила в "попрыгунчиков". Знаете, что это такое? Это старинная московская легенда столетней примерно давности. Якобы были такие грабители, они привязывали к ногам пружины и высоко подскакивали, чтобы запрыгнуть в окна второго или даже третьего этажа. Там они все грабили и упрыгивали в закат.Глупо звучит, да? Вскоре так же будут звучать и наукообразные рассуждения всех тех, кто не доверяет прививкам от коронавируса.

https://ria.ru/20211105/vaktsinatsiya-1757811891.html

https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755807737.html

https://ria.ru/20210929/youtube-1752353367.html

https://ria.ru/20210811/aksenov-1745309051.html

кипр

земля

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

общество, авторы, кипр, билл гейтс, джефф безос, земля, netflix, facebook, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19