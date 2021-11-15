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Туризм
https://ria.ru/20211115/turtsiya-1759157878.html
В турецкой Анталье начали массово закрываться отели
В турецкой Анталье начали массово закрываться отели - РИА Новости, 15.11.2021
В турецкой Анталье начали массово закрываться отели
В ближайшую неделю на курортах Турции закроется большинство отелей, сообщает "Турпром". РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T17:19
2021-11-15T17:19
туризм
турция
новости - туризм
анталья (провинция)
отели
гостиницы
туризм
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В ближайшую неделю на курортах Турции закроется большинство отелей, сообщает "Турпром".Из 250 четырех- и пятизвездочных гостиниц в провинции Анталья на зиму будет законсервировано примерно 90 процентов.Как заявил президент Ассоциации инвесторов в туризм TİSOYAB Хусейн Айдоган, сезон-2021 закончился у всех — за исключением отелей, которые обслуживают гостей 12 месяцев в году. Остальные к 23 ноября будут закрыты."Сезон в нашем регионе начался 23 июня с приездом российских туристов. В этом году их было больше всех. На втором месте по числу гостей оказались эмигранты, проживающие в европейских странах, а также граждане арабских государств. Затем — поляки, немцы и британцы", — рассказал он. Зимой в открытых отелях будут отдыхать в основном пожилые европейцы.Сотрудники закрывающихся в провинции гостиниц, то есть примерно 80 процентов из 114 тысяч, до 1 мая окажутся безработными. Потому главная цель, по словам Айдогана, предлагать туристические программы и в низкий сезон, стремясь к круглогодичной работе.По данным ассоциации, в этом году курорт принял около 35 процентов из 16 миллионов иностранных туристов, приезжавших туда до пандемии. Они пополнили казну государства примерно на 4,5 миллиарда евро.
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турция, новости - туризм, анталья (провинция), отели, гостиницы, туризм, коронавирус covid-19, туристы, отдых на море
17:19 15.11.2021
 
В турецкой Анталье начали массово закрываться отели

Эксперт рассказал, почему в ближайшую неделю закроется 90 процентов гостиниц в Турции

© Фото : Анна ШамаховаТерритория отеля в Мармарисе
Территория отеля в Мармарисе - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Фото : Анна Шамахова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В ближайшую неделю на курортах Турции закроется большинство отелей, сообщает "Турпром".
Из 250 четырех- и пятизвездочных гостиниц в провинции Анталья на зиму будет законсервировано примерно 90 процентов.
Как заявил президент Ассоциации инвесторов в туризм TİSOYAB Хусейн Айдоган, сезон-2021 закончился у всех — за исключением отелей, которые обслуживают гостей 12 месяцев в году. Остальные к 23 ноября будут закрыты.
"Сезон в нашем регионе начался 23 июня с приездом российских туристов. В этом году их было больше всех. На втором месте по числу гостей оказались эмигранты, проживающие в европейских странах, а также граждане арабских государств. Затем — поляки, немцы и британцы", — рассказал он. Зимой в открытых отелях будут отдыхать в основном пожилые европейцы.
Сотрудники закрывающихся в провинции гостиниц, то есть примерно 80 процентов из 114 тысяч, до 1 мая окажутся безработными. Потому главная цель, по словам Айдогана, предлагать туристические программы и в низкий сезон, стремясь к круглогодичной работе.
По данным ассоциации, в этом году курорт принял около 35 процентов из 16 миллионов иностранных туристов, приезжавших туда до пандемии. Они пополнили казну государства примерно на 4,5 миллиарда евро.
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ТуризмТурцияНовости - ТуризмАнталья (провинция)ОтелиГостиницыТуризмКоронавирус COVID-19туристыотдых на море
 
 
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