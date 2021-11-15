Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211115/trailer-1759182760.html
Вышел трейлер фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра"
Вышел трейлер фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра" - РИА Новости, 15.11.2021
Вышел трейлер фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра"
На YouTube-канале студии Focus Features опубликовали полный трейлер продолжения драматического фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра". РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T19:09
2021-11-15T19:09
культура
новости культуры
кино и сериалы
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759180076_368:0:4009:2048_1920x0_80_0_0_a25e320ab72a0bb99a7fcfb9e09b4d36.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. На YouTube-канале студии Focus Features опубликовали полный трейлер продолжения драматического фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра".После того как сериал "Аббатство Даунтон" завершился шестым сезоном, его создатель Джулиан Феллоуз написал сценарий к полнометражному фильму, выпущенному в 2019 году. Теперь семейство Кроули снова возвращается на большой экран. Детали сюжета сиквела держатся в секрете. Но действие должно развернуться сразу после событий, показанных в первой части. Тогда семья Кроули готовилась к визиту короля Георга V и королевы Марии. Во второй части "Аббатства Даунтон" задействованы почти все персонажи из сериала: Хью Бонневилль, Элизабет Макговерн, Мишель Докери, Лора Кармайкл, Джим Картер, а также Мэгги Смит, чья героиня Вайолет Кроули оказывается смертельно больна в первом фильме. Режиссер фильма — Саймон Кертис ("7 дней и ночей с Мэрилин", "Женщина в золотом"). Ленту планируют выпустить в марте 2022 года.
https://ria.ru/20211111/ricardos-1758516999.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759180076_823:0:3554:2048_1920x0_80_0_0_f06ef4a40a188703f1a453b82251bfea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
19:09 15.11.2021
 
Вышел трейлер фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра"

Вышел трейлер сиквела "Аббатство Даунтон"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. На YouTube-канале студии Focus Features опубликовали полный трейлер продолжения драматического фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра".
После того как сериал "Аббатство Даунтон" завершился шестым сезоном, его создатель Джулиан Феллоуз написал сценарий к полнометражному фильму, выпущенному в 2019 году. Теперь семейство Кроули снова возвращается на большой экран.
Детали сюжета сиквела держатся в секрете. Но действие должно развернуться сразу после событий, показанных в первой части. Тогда семья Кроули готовилась к визиту короля Георга V и королевы Марии.
Во второй части "Аббатства Даунтон" задействованы почти все персонажи из сериала: Хью Бонневилль, Элизабет Макговерн, Мишель Докери, Лора Кармайкл, Джим Картер, а также Мэгги Смит, чья героиня Вайолет Кроули оказывается смертельно больна в первом фильме.
Режиссер фильма — Саймон Кертис ("7 дней и ночей с Мэрилин", "Женщина в золотом").
Ленту планируют выпустить в марте 2022 года.
Кадр из фильма Быть Рикардо
11 ноября, 11:31Культура
Вышел трейлер фильма "Быть Рикардо" с Кидман и Бардемом
 
КультураНовости культурыКино и сериалычто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25СМИ: в сертификаты о вакцинации хотят добавить фотографии их владельцев
04:19Си Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательства
04:15Россиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данные
04:00Рынок элитной аренды в России пошел на спад
03:54На Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусами
03:50В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона
03:45Диетолог рассказала, кому опасно есть яблоки
03:44У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" России
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
Лента новостейМолния
СМИ: в сертификаты о вакцинации хотят добавить фотографии их владельцевСи Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательстваРоссиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данныеРынок элитной аренды в России пошел на спадНа Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусамиВ России впервые применили авиаракеты с вертолетного дронаДиетолог рассказала, кому опасно есть яблокиУ Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен УкраиныСчетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" РоссииРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро