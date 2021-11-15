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Вышел трейлер фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра"

Вышел трейлер фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра" - РИА Новости, 15.11.2021

Вышел трейлер фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра"

На YouTube-канале студии Focus Features опубликовали полный трейлер продолжения драматического фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра". РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T19:09

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. На YouTube-канале студии Focus Features опубликовали полный трейлер продолжения драматического фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра".После того как сериал "Аббатство Даунтон" завершился шестым сезоном, его создатель Джулиан Феллоуз написал сценарий к полнометражному фильму, выпущенному в 2019 году. Теперь семейство Кроули снова возвращается на большой экран. Детали сюжета сиквела держатся в секрете. Но действие должно развернуться сразу после событий, показанных в первой части. Тогда семья Кроули готовилась к визиту короля Георга V и королевы Марии. Во второй части "Аббатства Даунтон" задействованы почти все персонажи из сериала: Хью Бонневилль, Элизабет Макговерн, Мишель Докери, Лора Кармайкл, Джим Картер, а также Мэгги Смит, чья героиня Вайолет Кроули оказывается смертельно больна в первом фильме. Режиссер фильма — Саймон Кертис ("7 дней и ночей с Мэрилин", "Женщина в золотом"). Ленту планируют выпустить в марте 2022 года.

https://ria.ru/20211111/ricardos-1758516999.html

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