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Вышел трейлер фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра"
Вышел трейлер фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра" - РИА Новости, 15.11.2021
Вышел трейлер фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра"
На YouTube-канале студии Focus Features опубликовали полный трейлер продолжения драматического фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра". РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T19:09
2021-11-15T19:09
2021-11-15T19:09
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. На YouTube-канале студии Focus Features опубликовали полный трейлер продолжения драматического фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра".После того как сериал "Аббатство Даунтон" завершился шестым сезоном, его создатель Джулиан Феллоуз написал сценарий к полнометражному фильму, выпущенному в 2019 году. Теперь семейство Кроули снова возвращается на большой экран. Детали сюжета сиквела держатся в секрете. Но действие должно развернуться сразу после событий, показанных в первой части. Тогда семья Кроули готовилась к визиту короля Георга V и королевы Марии. Во второй части "Аббатства Даунтон" задействованы почти все персонажи из сериала: Хью Бонневилль, Элизабет Макговерн, Мишель Докери, Лора Кармайкл, Джим Картер, а также Мэгги Смит, чья героиня Вайолет Кроули оказывается смертельно больна в первом фильме. Режиссер фильма — Саймон Кертис ("7 дней и ночей с Мэрилин", "Женщина в золотом"). Ленту планируют выпустить в марте 2022 года.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
Вышел трейлер фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра"
Вышел трейлер сиквела "Аббатство Даунтон"
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. На YouTube-канале студии Focus Features опубликовали полный трейлер продолжения драматического фильма "Аббатство Даунтон: Новая эра".
После того как сериал "Аббатство Даунтон" завершился шестым сезоном, его создатель Джулиан Феллоуз написал сценарий к полнометражному фильму, выпущенному в 2019 году. Теперь семейство Кроули снова возвращается на большой экран.
Детали сюжета сиквела держатся в секрете. Но действие должно развернуться сразу после событий, показанных в первой части. Тогда семья Кроули готовилась к визиту короля Георга V и королевы Марии.
Во второй части "Аббатства Даунтон" задействованы почти все персонажи из сериала: Хью Бонневилль, Элизабет Макговерн, Мишель Докери, Лора Кармайкл, Джим Картер, а также Мэгги Смит, чья героиня Вайолет Кроули оказывается смертельно больна в первом фильме.
Режиссер фильма — Саймон Кертис ("7 дней и ночей с Мэрилин", "Женщина в золотом").
Ленту планируют выпустить в марте 2022 года.