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Ленинградская область
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Ленобласть усиливает борьбу с несанкционированными свалками
Ленобласть усиливает борьбу с несанкционированными свалками - РИА Новости, 15.11.2021
Ленобласть усиливает борьбу с несанкционированными свалками
Власти Ленинградской области за полтора месяца ликвидировали 285 нелегальных мест сбора мусора, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:20
2021-11-15T14:20
ленинградская область
общество
ленинградская область
жкх
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области за полтора месяца ликвидировали 285 нелегальных мест сбора мусора, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, всего с начала года в регионе ликвидированы 883 места несанкционированного размещения отходов общим объемом порядка 123 тысяч кубометров. По данным комитета государственного экологического надзора Ленинградской области, к октябрю от отходов избавили 598 мест.Большая часть убранных свалок пришлась на территории населенных пунктов (190 мест общим объемом 22 080 кубометров), на втором месте – земли промышленного и специального назначения (24 свалки общим объемом 31 319 кубометров), оставшийся объем распределился между особо охраняемыми природными территориями, сельскохозяйственными землями и землями иного назначения.
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общество, ленинградская область, жкх
14:20 15.11.2021
 

Ленобласть усиливает борьбу с несанкционированными свалками

© РИА Новости / Лаура Коробкова / Перейти в фотобанкНесанкционированная свалка
Несанкционированная свалка - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Лаура Коробкова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области за полтора месяца ликвидировали 285 нелегальных мест сбора мусора, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, всего с начала года в регионе ликвидированы 883 места несанкционированного размещения отходов общим объемом порядка 123 тысяч кубометров. По данным комитета государственного экологического надзора Ленинградской области, к октябрю от отходов избавили 598 мест.
"Убранные в последнее время свалки были сравнительно некрупными. С окончанием туристического сезона, а также с реализацией межведомственных мер, предупреждающих сброс мусора, и с учетом работы региона в этом направлении за последний год количество свалок значительно сократилось", — сказал собеседник агентства.
Большая часть убранных свалок пришлась на территории населенных пунктов (190 мест общим объемом 22 080 кубометров), на втором месте – земли промышленного и специального назначения (24 свалки общим объемом 31 319 кубометров), оставшийся объем распределился между особо охраняемыми природными территориями, сельскохозяйственными землями и землями иного назначения.
"В Ленинградской области за последние два года наблюдается положительная динамика: количество несанкционированных свалок сократилось в два раза. При этом учитываются вновь выявленные проблемные точки. Процент ликвидированных в прошлом году несанкционированных мест размещения отходов составляет около 50% от их общего числа с учетом вновь выявленных. Информация о несанкционированных местах отходов зачастую приходит от активных и неравнодушных к проблемам окружающей среды жителей Ленинградской области", — отметили в пресс-службе.
Экобокс Всероссийского природоохранного социального проекта Экобокс - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 15:11Ленинградская область
В Ленобласти через "экобоксы" за год собрали более 720 кг опасных отходов
 
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