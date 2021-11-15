Ленобласть усиливает борьбу с несанкционированными свалками
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области за полтора месяца ликвидировали 285 нелегальных мест сбора мусора, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, всего с начала года в регионе ликвидированы 883 места несанкционированного размещения отходов общим объемом порядка 123 тысяч кубометров. По данным комитета государственного экологического надзора Ленинградской области, к октябрю от отходов избавили 598 мест.
"Убранные в последнее время свалки были сравнительно некрупными. С окончанием туристического сезона, а также с реализацией межведомственных мер, предупреждающих сброс мусора, и с учетом работы региона в этом направлении за последний год количество свалок значительно сократилось", — сказал собеседник агентства.
Большая часть убранных свалок пришлась на территории населенных пунктов (190 мест общим объемом 22 080 кубометров), на втором месте – земли промышленного и специального назначения (24 свалки общим объемом 31 319 кубометров), оставшийся объем распределился между особо охраняемыми природными территориями, сельскохозяйственными землями и землями иного назначения.
"В Ленинградской области за последние два года наблюдается положительная динамика: количество несанкционированных свалок сократилось в два раза. При этом учитываются вновь выявленные проблемные точки. Процент ликвидированных в прошлом году несанкционированных мест размещения отходов составляет около 50% от их общего числа с учетом вновь выявленных. Информация о несанкционированных местах отходов зачастую приходит от активных и неравнодушных к проблемам окружающей среды жителей Ленинградской области", — отметили в пресс-службе.