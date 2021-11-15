Ленобласть усиливает борьбу с несанкционированными свалками

"В Ленинградской области за последние два года наблюдается положительная динамика: количество несанкционированных свалок сократилось в два раза. При этом учитываются вновь выявленные проблемные точки. Процент ликвидированных в прошлом году несанкционированных мест размещения отходов составляет около 50% от их общего числа с учетом вновь выявленных. Информация о несанкционированных местах отходов зачастую приходит от активных и неравнодушных к проблемам окружающей среды жителей Ленинградской области", — отметили в пресс-службе.