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Мужчина, избивший врача за осмотр жены, предстанет перед судом
Мужчина, избивший врача за осмотр жены, предстанет перед судом - РИА Новости, 15.11.2021
Мужчина, избивший врача за осмотр жены, предстанет перед судом
Муж пациентки, избивший врача в Нижневартовске после осмотра его супруги, предстанет перед судом, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T13:10
2021-11-15T13:10
происшествия
нижневартовск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Муж пациентки, избивший врача в Нижневартовске после осмотра его супруги, предстанет перед судом, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Как сообщал СК, днем 21 сентября мужчина в кабинете частной клиники в Нижневартовске, "грубо нарушая общественный порядок и используя надуманный повод о посягательстве на неприкосновенность его супруги медицинским работником", не менее двух раз ударил по лицу врача-дерматовенеролога, ранее осматривавшего женщину."Следственными органами СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Нижневартовска… Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе.Обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий: нельзя покидать место жительства без разрешения следователя, общаться со свидетелями, пользоваться средствами связи, интернетом. По п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия) ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.Ранее местные СМИ написали, что на прием к врачу пришла женщина в хиджабе, после приема в кабинет вошел ее муж и, предъявив претензии из-за осмотра живота пациентки, избил медика.
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происшествия, нижневартовск, следственный комитет россии (ск рф), россия
13:10 15.11.2021
 
Мужчина, избивший врача за осмотр жены, предстанет перед судом

Мужчина, избивший врача в Нижневартовске после осмотра его жены, предстанет перед судом

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Муж пациентки, избивший врача в Нижневартовске после осмотра его супруги, предстанет перед судом, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Как сообщал СК, днем 21 сентября мужчина в кабинете частной клиники в Нижневартовске, "грубо нарушая общественный порядок и используя надуманный повод о посягательстве на неприкосновенность его супруги медицинским работником", не менее двух раз ударил по лицу врача-дерматовенеролога, ранее осматривавшего женщину.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 15:09
Суд избрал меру пресечения жителю Югры, избившему врача из-за осмотра жены
"Следственными органами СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Нижневартовска… Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе.
Обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий: нельзя покидать место жительства без разрешения следователя, общаться со свидетелями, пользоваться средствами связи, интернетом. По п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия) ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.
Ранее местные СМИ написали, что на прием к врачу пришла женщина в хиджабе, после приема в кабинет вошел ее муж и, предъявив претензии из-за осмотра живота пациентки, избил медика.
 
ПроисшествияНижневартовскСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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