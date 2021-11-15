https://ria.ru/20211115/sud-1759105273.html
Мужчина, избивший врача за осмотр жены, предстанет перед судом
Мужчина, избивший врача за осмотр жены, предстанет перед судом - РИА Новости, 15.11.2021
Мужчина, избивший врача за осмотр жены, предстанет перед судом
Муж пациентки, избивший врача в Нижневартовске после осмотра его супруги, предстанет перед судом, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T13:10
2021-11-15T13:10
2021-11-15T13:10
происшествия
нижневартовск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Муж пациентки, избивший врача в Нижневартовске после осмотра его супруги, предстанет перед судом, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Как сообщал СК, днем 21 сентября мужчина в кабинете частной клиники в Нижневартовске, "грубо нарушая общественный порядок и используя надуманный повод о посягательстве на неприкосновенность его супруги медицинским работником", не менее двух раз ударил по лицу врача-дерматовенеролога, ранее осматривавшего женщину."Следственными органами СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Нижневартовска… Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе.Обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий: нельзя покидать место жительства без разрешения следователя, общаться со свидетелями, пользоваться средствами связи, интернетом. По п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия) ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.Ранее местные СМИ написали, что на прием к врачу пришла женщина в хиджабе, после приема в кабинет вошел ее муж и, предъявив претензии из-за осмотра живота пациентки, избил медика.
https://ria.ru/20210925/vrach-1751773329.html
нижневартовск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_32ca5924214338449e6b929914fdd575.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижневартовск, следственный комитет россии (ск рф), россия
Мужчина, избивший врача за осмотр жены, предстанет перед судом
Мужчина, избивший врача в Нижневартовске после осмотра его жены, предстанет перед судом