https://ria.ru/20211115/sud-1759105273.html

Мужчина, избивший врача за осмотр жены, предстанет перед судом

Мужчина, избивший врача за осмотр жены, предстанет перед судом - РИА Новости, 15.11.2021

Мужчина, избивший врача за осмотр жены, предстанет перед судом

Муж пациентки, избивший врача в Нижневартовске после осмотра его супруги, предстанет перед судом, сообщается на сайте Следственного комитета РФ. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T13:10

2021-11-15T13:10

2021-11-15T13:10

происшествия

нижневартовск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Муж пациентки, избивший врача в Нижневартовске после осмотра его супруги, предстанет перед судом, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Как сообщал СК, днем 21 сентября мужчина в кабинете частной клиники в Нижневартовске, "грубо нарушая общественный порядок и используя надуманный повод о посягательстве на неприкосновенность его супруги медицинским работником", не менее двух раз ударил по лицу врача-дерматовенеролога, ранее осматривавшего женщину."Следственными органами СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Нижневартовска… Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе.Обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий: нельзя покидать место жительства без разрешения следователя, общаться со свидетелями, пользоваться средствами связи, интернетом. По п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия) ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.Ранее местные СМИ написали, что на прием к врачу пришла женщина в хиджабе, после приема в кабинет вошел ее муж и, предъявив претензии из-за осмотра живота пациентки, избил медика.

https://ria.ru/20210925/vrach-1751773329.html

нижневартовск

россия

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2021

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происшествия, нижневартовск, следственный комитет россии (ск рф), россия