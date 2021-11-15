https://ria.ru/20211115/sputnik-1759122084.html

Сербия начала регистрацию вакцины "Спутник Лайт"

Сербия начала регистрацию вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 15.11.2021

Сербия начала регистрацию вакцины "Спутник Лайт"

Сербия начала процедуру регистрации вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт" и может стать первой страной в Европе, применяющей этот российский препарат, сообщил... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T14:31

2021-11-15T14:31

2021-11-15T14:31

распространение коронавируса

вакцинация

европа

сербия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

денис мантуров

здоровье - общество

коронавирусы

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БЕЛГРАД, 15 ноя – РИА Новости. Сербия начала процедуру регистрации вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт" и может стать первой страной в Европе, применяющей этот российский препарат, сообщил министр по инновациям Ненад Попович.Попович также является сопредседателем межправительственного комитета по научно-техническому и экономическому сотрудничеству Сербии и России. На полях форума в Дубае он провел встречу с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым."Попович и Мантуров подтвердили, что сербская сторона начала процедуру регистрации вакцины "Спутник Лайт" в Республике Сербии, тем самым Сербия станет первой страной в Европе, которая применяет эти высокоэффективные "бустер"-вакцины", - сообщила пресс-служба Поповича.По последним данным Минздрава, в семимиллионной Сербии с начала иммунизации 24 декабря 2020 года вакцины Pfizer, Sinopharm, Sputnik или AstraZeneca получили свыше 54% населения. В ноябре в страну поступила первая партия препарата Moderna. Граждане и иностранцы с регистрацией в республике могут выбирать вакцину. Начато применение третьей дозы для людей из группы риска.Старт первой фазы производства (расфасовки) вакцины "Спутник V" в Белграде дали президенты Сербии Александр Вучич и России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума в начале июня. В настоящее время произведено 1,5 миллиона доз первого и второго компонента. Развертывание полного цикла производства средства иммунизации власти Сербии ожидают до конца года.

https://ria.ru/20211109/revaktsinatsiya-1758151276.html

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сербия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация, европа, сербия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, здоровье - общество, коронавирусы, вакцины, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"