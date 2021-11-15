Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211115/sputnik-1759122084.html
Сербия начала регистрацию вакцины "Спутник Лайт"
Сербия начала регистрацию вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 15.11.2021
Сербия начала регистрацию вакцины "Спутник Лайт"
Сербия начала процедуру регистрации вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт" и может стать первой страной в Европе, применяющей этот российский препарат, сообщил... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:31
2021-11-15T14:31
распространение коронавируса
вакцинация
европа
сербия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
денис мантуров
здоровье - общество
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502698_0:284:2996:1969_1920x0_80_0_0_6353870bf358b57e22bec28be9d2d784.jpg
БЕЛГРАД, 15 ноя – РИА Новости. Сербия начала процедуру регистрации вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт" и может стать первой страной в Европе, применяющей этот российский препарат, сообщил министр по инновациям Ненад Попович.Попович также является сопредседателем межправительственного комитета по научно-техническому и экономическому сотрудничеству Сербии и России. На полях форума в Дубае он провел встречу с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым."Попович и Мантуров подтвердили, что сербская сторона начала процедуру регистрации вакцины "Спутник Лайт" в Республике Сербии, тем самым Сербия станет первой страной в Европе, которая применяет эти высокоэффективные "бустер"-вакцины", - сообщила пресс-служба Поповича.По последним данным Минздрава, в семимиллионной Сербии с начала иммунизации 24 декабря 2020 года вакцины Pfizer, Sinopharm, Sputnik или AstraZeneca получили свыше 54% населения. В ноябре в страну поступила первая партия препарата Moderna. Граждане и иностранцы с регистрацией в республике могут выбирать вакцину. Начато применение третьей дозы для людей из группы риска.Старт первой фазы производства (расфасовки) вакцины "Спутник V" в Белграде дали президенты Сербии Александр Вучич и России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума в начале июня. В настоящее время произведено 1,5 миллиона доз первого и второго компонента. Развертывание полного цикла производства средства иммунизации власти Сербии ожидают до конца года.
https://ria.ru/20211109/revaktsinatsiya-1758151276.html
европа
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502698_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0dfe04d354a38ee0ecf0122e49f2bd5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация, европа, сербия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), денис мантуров, здоровье - общество, коронавирусы, вакцины, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"
14:31 15.11.2021
 
Сербия начала регистрацию вакцины "Спутник Лайт"

Министр по инновациям Сербии Попович: республика начала регистрацию вакцины "Спутник Лайт"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Спутник Лайт"
Ампулы с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 15 ноя – РИА Новости. Сербия начала процедуру регистрации вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт" и может стать первой страной в Европе, применяющей этот российский препарат, сообщил министр по инновациям Ненад Попович.
Попович также является сопредседателем межправительственного комитета по научно-техническому и экономическому сотрудничеству Сербии и России. На полях форума в Дубае он провел встречу с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым.
Ампула с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября, 03:27Распространение коронавируса
Врач назвал самый эффективный препарат для ревакцинации от COVID-19
"Попович и Мантуров подтвердили, что сербская сторона начала процедуру регистрации вакцины "Спутник Лайт" в Республике Сербии, тем самым Сербия станет первой страной в Европе, которая применяет эти высокоэффективные "бустер"-вакцины", - сообщила пресс-служба Поповича.
По последним данным Минздрава, в семимиллионной Сербии с начала иммунизации 24 декабря 2020 года вакцины Pfizer, Sinopharm, Sputnik или AstraZeneca получили свыше 54% населения. В ноябре в страну поступила первая партия препарата Moderna. Граждане и иностранцы с регистрацией в республике могут выбирать вакцину. Начато применение третьей дозы для людей из группы риска.
Старт первой фазы производства (расфасовки) вакцины "Спутник V" в Белграде дали президенты Сербии Александр Вучич и России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума в начале июня. В настоящее время произведено 1,5 миллиона доз первого и второго компонента. Развертывание полного цикла производства средства иммунизации власти Сербии ожидают до конца года.
 
Распространение коронавирусаВакцинацияЕвропаСербияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Денис МантуровЗдоровье - ОбществоКоронавирусыВакциныРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"Вакцина "Спутник Лайт"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:19Си Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательства
04:15Россиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данные
04:00Рынок элитной аренды в России пошел на спад
03:54На Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусами
03:50В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона
03:45Диетолог рассказала, кому опасно есть яблоки
03:44У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" России
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
02:15Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
Лента новостейМолния
Си Цзиньпин призвал США выполнять международные обязательстваРоссиянам рассказали, когда чаще всего утекают их персональные данныеРынок элитной аренды в России пошел на спадНа Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусамиВ России впервые применили авиаракеты с вертолетного дронаДиетолог рассказала, кому опасно есть яблокиУ Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен УкраиныСчетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" РоссииРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евроВрач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях