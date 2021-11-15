Слуцкий обвинил ЕС в ухудшении ситуации на польско-белорусской границе
Слуцкий допустил, что новые европейские санкции сведут на нет диалог Брюсселя и Минска
© AP Photo / BelTA / Oksana ManchukМигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
© AP Photo / BelTA / Oksana Manchuk
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что новые санкции Брюсселя в отношении Белоруссии сведут на нет их начавшийся диалог, ситуация на границе уже стала поводом для новых угроз Москве и Минску.
В своем Telegram-канале Слуцкий отметил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал, что главы МИД стран ЕС уже в понедельник примут новый пакет персональных санкций против Белоруссии и запустят рамочный механизм запретительных мер против турагентств и авиакомпаний, которые так или иначе могут быть связанны с трафиком нелегальных мигрантов.
"В то же время господин Боррель в интервью газете Le Journal du Dimanche выразил согласие с мнением президента России Владимира Путина о необходимости прямых контактов Евросоюза и Минска по ситуации на белорусско-польской границе. А ведь именно с этого и стоило начинать. Как минимум - выслушать все стороны, прежде чем вновь запускать санкционный маховик. Рестрикции же могут свести возможность диалога Брюсселя и Минска на нет", - написал Слуцкий.
"Похоже, в Брюсселе продолжают свято верить в то, что санкции служат панацеей от всех бед, хотя на чем основана эта вера - абсолютно непонятно. Видимо, в ЕС способны использовать любую кризисную ситуацию для введения санкций против неугодных им лиц", - добавил политик.
Также он написал, что в приграничной зоне сейчас находятся несколько тысяч человек, включая женщин и детей.
"Ситуация далека от разрешения в практической плоскости, но в политической уже стала поводом для угроз Минску и …даже Москве", - также отметил Слуцкий.
Главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе в понедельник утвердили критерии для введения санкций против тех, кто способствует нелегальной миграции из Белоруссии в ЕС.