https://ria.ru/20211115/slutskiy-1759137623.html

Слуцкий обвинил ЕС в ухудшении ситуации на польско-белорусской границе

Слуцкий обвинил ЕС в ухудшении ситуации на польско-белорусской границе - РИА Новости, 15.11.2021

Слуцкий обвинил ЕС в ухудшении ситуации на польско-белорусской границе

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что новые санкции Брюсселя в отношении Белоруссии сведут на нет их начавшийся диалог,... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:32

2021-11-15T15:32

2021-11-15T15:32

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белоруссия

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жозеп боррель

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что новые санкции Брюсселя в отношении Белоруссии сведут на нет их начавшийся диалог, ситуация на границе уже стала поводом для новых угроз Москве и Минску.В своем Telegram-канале Слуцкий отметил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал, что главы МИД стран ЕС уже в понедельник примут новый пакет персональных санкций против Белоруссии и запустят рамочный механизм запретительных мер против турагентств и авиакомпаний, которые так или иначе могут быть связанны с трафиком нелегальных мигрантов."В то же время господин Боррель в интервью газете Le Journal du Dimanche выразил согласие с мнением президента России Владимира Путина о необходимости прямых контактов Евросоюза и Минска по ситуации на белорусско-польской границе. А ведь именно с этого и стоило начинать. Как минимум - выслушать все стороны, прежде чем вновь запускать санкционный маховик. Рестрикции же могут свести возможность диалога Брюсселя и Минска на нет", - написал Слуцкий."Похоже, в Брюсселе продолжают свято верить в то, что санкции служат панацеей от всех бед, хотя на чем основана эта вера - абсолютно непонятно. Видимо, в ЕС способны использовать любую кризисную ситуацию для введения санкций против неугодных им лиц", - добавил политик.Также он написал, что в приграничной зоне сейчас находятся несколько тысяч человек, включая женщин и детей."Ситуация далека от разрешения в практической плоскости, но в политической уже стала поводом для угроз Минску и …даже Москве", - также отметил Слуцкий.Главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе в понедельник утвердили критерии для введения санкций против тех, кто способствует нелегальной миграции из Белоруссии в ЕС.

https://ria.ru/20211115/migranty-1759109415.html

https://ria.ru/20211115/granitsa-1759133300.html

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в мире, белоруссия, минск, евросоюз, госдума рф, жозеп боррель, леонид слуцкий (политик)