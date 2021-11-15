https://ria.ru/20211115/sk-1759053404.html

В курганском детдоме подростков обвинили в издевательствах над малышами

В курганском детдоме подростков обвинили в издевательствах над малышами - РИА Новости, 15.11.2021

В курганском детдоме подростков обвинили в издевательствах над малышами

Главным управлением социальной защиты населения Курганской области организована экстренная служебная проверка в Кипельском детском доме после появления в... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T09:05

2021-11-15T09:05

2021-11-15T13:34

происшествия

курганская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя - РИА Новости. Главным управлением социальной защиты населения Курганской области организована экстренная служебная проверка в Кипельском детском доме после появления в интернете видео с издевательствами воспитанников старшего возраста над малышом, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.В соцсети "ВКонтакте" размещено несколько видео из детского дома Юргамышского района, на котором подростки, воспитанники детдома издеваются над малышом – подростки били ребенка по голове, животу, курили и дышали ему в лицо дымом, спрашивая, будет ли он курить. Полиция Курганской области и следственное управление СК РФ по региону начали проверку по данным публикациям. Кроме того, по данным полиции, оба воспитанника старшего возраста данного детдома привлечены к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои).Она отметила, что с подростками организованы воспитательные мероприятия, приняты меры по защите прав и интересов малолетнего воспитанника.Кроме того, в Кипельский детский дом выехала и региональный уполномоченный по правам ребёнка Алена Лопатина, чтобы на месте разобраться с ситуацией, поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20210224/otkazniki-1598341895.html

курганская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, курганская область, следственный комитет россии (ск рф), россия