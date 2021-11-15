09:05 15.11.2021 (обновлено: 13:34 15.11.2021)
В курганском детдоме подростков обвинили в издевательствах над малышами
Подростков обвинили в издевательствах над малышами в курганском детдоме
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧеловек заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве
ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя - РИА Новости. Главным управлением социальной защиты населения Курганской области организована экстренная служебная проверка в Кипельском детском доме после появления в интернете видео с издевательствами воспитанников старшего возраста над малышом, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.
В соцсети "ВКонтакте" размещено несколько видео из детского дома Юргамышского района, на котором подростки, воспитанники детдома издеваются над малышом – подростки били ребенка по голове, животу, курили и дышали ему в лицо дымом, спрашивая, будет ли он курить. Полиция Курганской области и следственное управление СК РФ по региону начали проверку по данным публикациям. Кроме того, по данным полиции, оба воспитанника старшего возраста данного детдома привлечены к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои).
"Руководство учреждения провело экстренную служебную проверку сразу же, как нам стало известно о материалах, размещенных в сети… Сегодня, 15 ноября, главным управлением социальной защиты населения Курганской области, опекой проводится проверка фактов, представленных в видеоматериалах. Такие случаи просто недопустимы. Безусловно, виновные понесут наказание", - цитирует пресс-служба слова начальника главного управления социальной защиты населения Анастасии Золотухиной.
Она отметила, что с подростками организованы воспитательные мероприятия, приняты меры по защите прав и интересов малолетнего воспитанника.
Кроме того, в Кипельский детский дом выехала и региональный уполномоченный по правам ребёнка Алена Лопатина, чтобы на месте разобраться с ситуацией, поясняется в сообщении.