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Главы Минобороны Турции и России обсудили ситуацию в Сирии
Главы Минобороны Турции и России обсудили ситуацию в Сирии - РИА Новости, 15.11.2021
Главы Минобороны Турции и России обсудили ситуацию в Сирии
Главы минобороны Турции и РФ Хулуси Акар и Сергей Шойгу обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщило турецкое военное ведомство. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T16:58
2021-11-15T16:58
2021-11-15T17:02
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АНКАРА, 15 ноя – РИА Новости. Главы минобороны Турции и РФ Хулуси Акар и Сергей Шойгу обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщило турецкое военное ведомство.
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РИА Новости
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в мире, сирия, турция, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
16:58 15.11.2021 (обновлено: 17:02 15.11.2021)
Главы Минобороны Турции и России обсудили ситуацию в Сирии
Хулуси Акар и Сергей шойгу обсудили по телефону ситуацию в Сирии