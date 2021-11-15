Главы Минобороны Турции и России обсудили ситуацию в Сирии

"Глава Минобороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с его российским коллегой Сергеем Шойгу. Стороны обсудили ситуацию в Сирии, а также проблемы обороны и безопасности в двустороннем и региональном аспекте", - говорится в сообщении.