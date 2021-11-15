https://ria.ru/20211115/sim-karta-1759063202.html

Минцифры назвало число зарегистрированных корпоративных sim-карт

Минцифры назвало число зарегистрированных корпоративных sim-карт - РИА Новости, 15.11.2021

Минцифры назвало число зарегистрированных корпоративных sim-карт

С 1 июня на портале госуслуг зарегистрировали около 13,3 миллиона корпоративных сим-карт, сообщается на сайте Минцифры. РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T10:20

2021-11-15T10:20

2021-11-15T10:55

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

россия

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. С 1 июня на портале госуслуг зарегистрировали около 13,3 миллиона корпоративных сим-карт, сообщается на сайте Минцифры.Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитиков и мобильных операторов написала, сейчас в России действуют около 32 миллионов корпоративных номеров. Из-за несоблюдения закона о "серых" сим-картах более половины из них могут отключить с 1 декабря. Это произойдет с номерами, данные о владельцах которых не будут внесены в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг)."Через портал госуслуг успешно подтверждено 13,3 миллиона корпоративных сим-карт, включая сим-карты для М2М-устройств, в рамках поправок в закон "О связи", — говорится на странице ведомства.Там отметили, что регистрация номеров идет в соответствии с графиком."Совместно с крупнейшими операторами сотовой связи мы проводим ряд мероприятий, чтобы до 30 ноября этого года все корпоративные клиенты (крупные промышленные корпорации, банки, ритейл и пр.) подали сведения о своих абонентах, которых обеспечивают сим-картами", — приводятся на сайте слова директора департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Дмитрия Дубынина.Закон о регистрации корпоративных сим-карт через "Госуслуги" вступил в силу с 1 июня. Сведения о корпоративных номерах, выданных в рамках договоров, заключенных после этой даты, подлежат обязательной регистрации на портале активации. При этом номера, которые использовались до принятия закона, продолжат работать, но их необходимо зарегистрировать на портале до 30 ноября, чтобы избежать блокировки.Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны предоставить сведения о пользователях сим-карт оператору связи, а те, в свою очередь, должны подтвердить использование этих номеров через портал госуслуг. Для "симок", установленных в банкоматах, навигаторах, счетчиках и датчиках мониторинга срок регистрации продлили до 1 марта 2023 года.

https://ria.ru/20210601/sim-1735026488.html

https://ria.ru/20211103/sim-1757469704.html

россия

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2021

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технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия