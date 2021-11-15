https://ria.ru/20211115/shulyak-1759192254.html

Депутат Рады Шуляк возглавила партию "Слуга народа"

Депутат Рады Шуляк возглавила партию "Слуга народа" - РИА Новости, 15.11.2021

Депутат Рады Шуляк возглавила партию "Слуга народа"

Депутат Верховной рады Украины Елена Шуляк стала новой главой пропрезидентской партии "Слуга народа", сообщила в пятницу пресс-секретарь парламентской фракции... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T19:52

2021-11-15T19:52

2021-11-15T19:55

в мире

украина

верховная рада украины

партия "слуга народа"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759191799_0:267:2560:1707_1920x0_80_0_0_35aa0a2423497b83b653c97f36afae72.jpg

КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Елена Шуляк стала новой главой пропрезидентской партии "Слуга народа", сообщила в пятницу пресс-секретарь парламентской фракции Юлия Палийчук.Первый вице-спикер парламента Украины Александр Корниенко ранее сложил полномочия главы пропрезидентской партии "Слуга народа"."Елена Шуляк возглавила партию "Слуга Народа". Такое решение принял партийный съезд 15 ноября. Кандидатура Елены Шуляк была единственной на этот пост", - написала Палийчук в своем Telegram-канале в понедельник.Позднее партия сообщила на своем сайте, что Шуляк намерена провести организационные изменения в политической силе, в частности обновить ее программу и устав, а также создать новый орган – дисциплинарную комиссию. Она также предложила "перезагрузить" политсовет партии. Кроме того, новая глава планирует создать новые форматы взаимодействия партии с парламентской фракцией и местными советами.Елена Шуляк прошла в парламент под тринадцатым номером в списке "Слуги народа". Она является заместителем председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

https://ria.ru/20211102/ukraina-1757401417.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, верховная рада украины, партия "слуга народа"