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Депутат Рады Шуляк возглавила партию "Слуга народа"
Депутат Рады Шуляк возглавила партию "Слуга народа" - РИА Новости, 15.11.2021
Депутат Рады Шуляк возглавила партию "Слуга народа"
Депутат Верховной рады Украины Елена Шуляк стала новой главой пропрезидентской партии "Слуга народа", сообщила в пятницу пресс-секретарь парламентской фракции... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T19:52
2021-11-15T19:52
2021-11-15T19:55
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КИЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Елена Шуляк стала новой главой пропрезидентской партии "Слуга народа", сообщила в пятницу пресс-секретарь парламентской фракции Юлия Палийчук.Первый вице-спикер парламента Украины Александр Корниенко ранее сложил полномочия главы пропрезидентской партии "Слуга народа"."Елена Шуляк возглавила партию "Слуга Народа". Такое решение принял партийный съезд 15 ноября. Кандидатура Елены Шуляк была единственной на этот пост", - написала Палийчук в своем Telegram-канале в понедельник.Позднее партия сообщила на своем сайте, что Шуляк намерена провести организационные изменения в политической силе, в частности обновить ее программу и устав, а также создать новый орган – дисциплинарную комиссию. Она также предложила "перезагрузить" политсовет партии. Кроме того, новая глава планирует создать новые форматы взаимодействия партии с парламентской фракцией и местными советами.Елена Шуляк прошла в парламент под тринадцатым номером в списке "Слуги народа". Она является заместителем председателя комитета Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
https://ria.ru/20211102/ukraina-1757401417.html
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в мире, украина, верховная рада украины, партия "слуга народа"
19:52 15.11.2021 (обновлено: 19:55 15.11.2021)
Депутат Рады Шуляк возглавила партию "Слуга народа"
Депутат Рады Шуляк возглавила партию Зеленского "Слуга народа"