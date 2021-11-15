https://ria.ru/20211115/razgovor-1759098502.html

Путин провел телефонный разговор с президентом Египта

Путин провел телефонный разговор с президентом Египта - РИА Новости, 15.11.2021

Путин провел телефонный разговор с президентом Египта

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил президенту России Владимиру Путину признательность за совместную работу в контексте обеспечения авиабезопасности... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T12:43

2021-11-15T12:43

2021-11-15T12:53

египет

россия

в мире

африка

владимир путин

ближний восток

абдель фаттах ас-сиси

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил президенту России Владимиру Путину признательность за совместную работу в контексте обеспечения авиабезопасности в египетских аэропортах, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждались актуальные вопросы российско-египетского взаимодействия. Дана высокая оценка достигнутому уровню отношений двух стран, которые носят характер всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества, поступательно развиваются в различных областях. Особое внимание уделено торгово-экономическим связям и, прежде всего, ходу реализации таких крупных совместных проектов, как строительство по российскому образцу первой в Египте атомной электростанции и создание Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала", - говорится в сообщении."Лидерами отмечена важность дальнейшей координации шагов на международной арене, включая урегулирование различных кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и Африки. Условлено о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211101/turisty-1757276901.html

египет

россия

африка

ближний восток

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египет, россия, в мире, африка, владимир путин, ближний восток, абдель фаттах ас-сиси