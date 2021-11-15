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Путин провел телефонный разговор с президентом Египта
Путин провел телефонный разговор с президентом Египта - РИА Новости, 15.11.2021
Путин провел телефонный разговор с президентом Египта
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил президенту России Владимиру Путину признательность за совместную работу в контексте обеспечения авиабезопасности... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T12:43
2021-11-15T12:53
египет
россия
в мире
африка
владимир путин
ближний восток
абдель фаттах ас-сиси
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил президенту России Владимиру Путину признательность за совместную работу в контексте обеспечения авиабезопасности в египетских аэропортах, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждались актуальные вопросы российско-египетского взаимодействия. Дана высокая оценка достигнутому уровню отношений двух стран, которые носят характер всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества, поступательно развиваются в различных областях. Особое внимание уделено торгово-экономическим связям и, прежде всего, ходу реализации таких крупных совместных проектов, как строительство по российскому образцу первой в Египте атомной электростанции и создание Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала", - говорится в сообщении."Лидерами отмечена важность дальнейшей координации шагов на международной арене, включая урегулирование различных кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и Африки. Условлено о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении.
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египет, россия, в мире, африка, владимир путин, ближний восток, абдель фаттах ас-сиси
12:43 15.11.2021 (обновлено: 12:53 15.11.2021)
 
Путин провел телефонный разговор с президентом Египта

Путин провел телефонный разговор с президентом Египта ас-Сиси

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
 Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил президенту России Владимиру Путину признательность за совместную работу в контексте обеспечения авиабезопасности в египетских аэропортах, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси... Сиси выразил признательность за результативную совместную работу в контексте обеспечения авиационной безопасности в египетских аэропортах, по итогам которой с августа восстановлено полноформатное воздушное сообщение между Россией и Египтом", - говорится в сообщении.

"Обсуждались актуальные вопросы российско-египетского взаимодействия. Дана высокая оценка достигнутому уровню отношений двух стран, которые носят характер всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества, поступательно развиваются в различных областях. Особое внимание уделено торгово-экономическим связям и, прежде всего, ходу реализации таких крупных совместных проектов, как строительство по российскому образцу первой в Египте атомной электростанции и создание Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала", - говорится в сообщении.
"Лидерами отмечена важность дальнейшей координации шагов на международной арене, включая урегулирование различных кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и Африки. Условлено о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении.
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ЕгипетРоссияВ миреАфрикаВладимир ПутинБлижний ВостокАбдель Фаттах ас-Сиси
 
 
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