12:43 15.11.2021 (обновлено: 12:53 15.11.2021)
Путин провел телефонный разговор с президентом Египта
Путин провел телефонный разговор с президентом Египта ас-Сиси
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил президенту России Владимиру Путину признательность за совместную работу в контексте обеспечения авиабезопасности в египетских аэропортах, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Арабской Республики Египет Абдельфаттахом Сиси... Сиси выразил признательность за результативную совместную работу в контексте обеспечения авиационной безопасности в египетских аэропортах, по итогам которой с августа восстановлено полноформатное воздушное сообщение между Россией и Египтом", - говорится в сообщении.
"Обсуждались актуальные вопросы российско-египетского взаимодействия. Дана высокая оценка достигнутому уровню отношений двух стран, которые носят характер всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества, поступательно развиваются в различных областях. Особое внимание уделено торгово-экономическим связям и, прежде всего, ходу реализации таких крупных совместных проектов, как строительство по российскому образцу первой в Египте атомной электростанции и создание Российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала", - говорится в сообщении.
"Лидерами отмечена важность дальнейшей координации шагов на международной арене, включая урегулирование различных кризисных ситуаций в регионе Ближнего Востока и Африки. Условлено о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении.