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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211115/qr-kod-1759172065.html
Источник: Госдума планирует в декабре рассмотреть законопроекты о QR-кодах
Источник: Госдума планирует в декабре рассмотреть законопроекты о QR-кодах - РИА Новости, 15.11.2021
Источник: Госдума планирует в декабре рассмотреть законопроекты о QR-кодах
Госдума планирует рассмотреть законопроекты о QR-кодах в первом чтении примерно в середине декабря, рассказал РИА Новости источник в нижней палате парламента. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T18:08
2021-11-15T19:10
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Госдума планирует рассмотреть законопроекты о QR-кодах в первом чтении примерно в середине декабря, рассказал РИА Новости источник в нижней палате парламента."Законопроекты рассмотрят в первом чтении где-то в середине декабря", - сказал собеседник агентства.По его словам, предположительно документы рассмотрят в первом чтении 16-17 декабря.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты о QR-кодах направят в рассылку в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации до 14 декабря включительно.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
https://ria.ru/20211115/proekt-1759153731.html
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госдума рф, qr-код, общество, вакцинация, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
18:08 15.11.2021 (обновлено: 19:10 15.11.2021)
 
Источник: Госдума планирует в декабре рассмотреть законопроекты о QR-кодах

Источник: Госдума планирует в декабре рассмотреть в I чтении законопроекты о QR-кодах

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСтатуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ
Статуя Георгия Победоносца на Манежной площади и здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Госдума планирует рассмотреть законопроекты о QR-кодах в первом чтении примерно в середине декабря, рассказал РИА Новости источник в нижней палате парламента.
"Законопроекты рассмотрят в первом чтении где-то в середине декабря", - сказал собеседник агентства.
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"Единая Россия" ведет консультации с экспертами о проекте по QR-кодам
По его словам, предположительно документы рассмотрят в первом чтении 16-17 декабря.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты о QR-кодах направят в рассылку в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации до 14 декабря включительно.
Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
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