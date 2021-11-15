https://ria.ru/20211115/proverka-1759050704.html

На Урале проверяют публикации в СМИ о нормативах по COVID-штрафам в полиции

На Урале проверяют публикации в СМИ о нормативах по COVID-штрафам в полиции - РИА Новости, 15.11.2021

На Урале проверяют публикации в СМИ о нормативах по COVID-штрафам в полиции

Свердловское МВД проверяет информацию о введении в отделах полиции Екатеринбурга норматива по протоколам за нарушение масочного режима, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T08:33

2021-11-15T08:33

2021-11-15T09:05

распространение коронавируса

происшествия

екатеринбург

свердловская область

валерий горелых

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Свердловское МВД проверяет информацию о введении в отделах полиции Екатеринбурга норматива по протоколам за нарушение масочного режима, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка Валерий Горелых.Местные СМИ ранее опубликовали документ, якобы полученный отделами полиции в Екатеринбурге с указанием того, сколько протоколов за нарушение масочного режима в день должен составить каждый сотрудник."В системе МВД уже достаточно давно так называемая "палочная система" официально отменена. Насколько присланная в редакцию фотокопия документа соответствует действительности, это еще предстоит установить. Об этом факте мной доложено руководству для принятия мер реагирования", - сказал Горелых.

https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756856285.html

екатеринбург

свердловская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, екатеринбург, свердловская область, валерий горелых