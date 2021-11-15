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На Урале проверяют публикации в СМИ о нормативах по COVID-штрафам в полиции
На Урале проверяют публикации в СМИ о нормативах по COVID-штрафам в полиции - РИА Новости, 15.11.2021
На Урале проверяют публикации в СМИ о нормативах по COVID-штрафам в полиции
Свердловское МВД проверяет информацию о введении в отделах полиции Екатеринбурга норматива по протоколам за нарушение масочного режима, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T08:33
2021-11-15T08:33
2021-11-15T09:05
распространение коронавируса
происшествия
екатеринбург
свердловская область
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноя – РИА Новости. Свердловское МВД проверяет информацию о введении в отделах полиции Екатеринбурга норматива по протоколам за нарушение масочного режима, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного главка Валерий Горелых.Местные СМИ ранее опубликовали документ, якобы полученный отделами полиции в Екатеринбурге с указанием того, сколько протоколов за нарушение масочного режима в день должен составить каждый сотрудник."В системе МВД уже достаточно давно так называемая "палочная система" официально отменена. Насколько присланная в редакцию фотокопия документа соответствует действительности, это еще предстоит установить. Об этом факте мной доложено руководству для принятия мер реагирования", - сказал Горелых.
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екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, валерий горелых
08:33 15.11.2021 (обновлено: 09:05 15.11.2021)
На Урале проверяют публикации в СМИ о нормативах по COVID-штрафам в полиции
Свердловское МВД проверяет данные о нормативах по протоколам за нарушение норм по COVID-19