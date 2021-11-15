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На Кубани охранник аэродрома украл двигатели самолета Ан-2
На Кубани охранник аэродрома украл двигатели самолета Ан-2 - РИА Новости, 15.11.2021
На Кубани охранник аэродрома украл двигатели самолета Ан-2
Охранник посадочной площадки в Калининском районе Кубани заподозрен в хищении со склада крыла, двигателей самолета Ан-2 для сдачи их на металлолом, сообщает... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T15:06
2021-11-15T15:06
2021-11-15T15:06
происшествия
калининский район
краснодарский край
ан-2
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КРАСНОДАР, 15 ноя – РИА Новости. Охранник посадочной площадки в Калининском районе Кубани заподозрен в хищении со склада крыла, двигателей самолета Ан-2 для сдачи их на металлолом, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.Владелец частной авиакомпании обратился к полицейским с заявлением о краже со склада дорогостоящих запчастей для самолета Ан-2, отмечается в релизе. Полицейские вышли на подозреваемого – 23-летнего охранника-механика посадочной площадки.Уточняется, что на период следствия с молодого человека взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20211114/krazha-1758972971.html
калининский район
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происшествия, калининский район, краснодарский край, ан-2
На Кубани охранник аэродрома украл двигатели самолета Ан-2
Охранник аэродрома на Кубани украл двигатели самолета Ан-2 и сдал их на металлолом