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На Кубани охранник аэродрома украл двигатели самолета Ан-2
На Кубани охранник аэродрома украл двигатели самолета Ан-2 - РИА Новости, 15.11.2021
На Кубани охранник аэродрома украл двигатели самолета Ан-2
Охранник посадочной площадки в Калининском районе Кубани заподозрен в хищении со склада крыла, двигателей самолета Ан-2 для сдачи их на металлолом, сообщает... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T15:06
2021-11-15T15:06
происшествия
калининский район
краснодарский край
ан-2
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КРАСНОДАР, 15 ноя – РИА Новости. Охранник посадочной площадки в Калининском районе Кубани заподозрен в хищении со склада крыла, двигателей самолета Ан-2 для сдачи их на металлолом, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.Владелец частной авиакомпании обратился к полицейским с заявлением о краже со склада дорогостоящих запчастей для самолета Ан-2, отмечается в релизе. Полицейские вышли на подозреваемого – 23-летнего охранника-механика посадочной площадки.Уточняется, что на период следствия с молодого человека взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
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происшествия, калининский район, краснодарский край, ан-2
15:06 15.11.2021
 
На Кубани охранник аэродрома украл двигатели самолета Ан-2

Охранник аэродрома на Кубани украл двигатели самолета Ан-2 и сдал их на металлолом

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОДАР, 15 ноя – РИА Новости. Охранник посадочной площадки в Калининском районе Кубани заподозрен в хищении со склада крыла, двигателей самолета Ан-2 для сдачи их на металлолом, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.
Владелец частной авиакомпании обратился к полицейским с заявлением о краже со склада дорогостоящих запчастей для самолета Ан-2, отмечается в релизе. Полицейские вышли на подозреваемого – 23-летнего охранника-механика посадочной площадки.
"Установлено, что работник частной авиакомпании в ночное время, находясь на территории организации, сорвал навесные замки и пломбы на дверях трех складских помещений и похитил крыло, четыре двигателя, кольцо капота и другие запчасти для самолета Ан-2. Похищенное злоумышленник вывез в пункты приема металла на грузовых автомобилях", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на период следствия с молодого человека взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
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ПроисшествияКалининский районКраснодарский крайАн-2
 
 
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