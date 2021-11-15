https://ria.ru/20211115/proisshestvie-1759131639.html

На Кубани охранник аэродрома украл двигатели самолета Ан-2

На Кубани охранник аэродрома украл двигатели самолета Ан-2 - РИА Новости, 15.11.2021

На Кубани охранник аэродрома украл двигатели самолета Ан-2

Охранник посадочной площадки в Калининском районе Кубани заподозрен в хищении со склада крыла, двигателей самолета Ан-2 для сдачи их на металлолом, сообщает... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T15:06

2021-11-15T15:06

2021-11-15T15:06

происшествия

калининский район

краснодарский край

ан-2

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КРАСНОДАР, 15 ноя – РИА Новости. Охранник посадочной площадки в Калининском районе Кубани заподозрен в хищении со склада крыла, двигателей самолета Ан-2 для сдачи их на металлолом, сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.Владелец частной авиакомпании обратился к полицейским с заявлением о краже со склада дорогостоящих запчастей для самолета Ан-2, отмечается в релизе. Полицейские вышли на подозреваемого – 23-летнего охранника-механика посадочной площадки.Уточняется, что на период следствия с молодого человека взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20211114/krazha-1758972971.html

калининский район

краснодарский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, калининский район, краснодарский край, ан-2