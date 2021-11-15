https://ria.ru/20211115/premera-1759168872.html

Премьеру третьего выпуска "Большого мюзикла" покажут 20 ноября

Премьеру третьего выпуска "Большого мюзикла" покажут 20 ноября - РИА Новости, 15.11.2021

Премьеру третьего выпуска "Большого мюзикла" покажут 20 ноября

В эфире телеканала "Россия-Культура" 20 ноября в 20:00 выйдет премьера третьего выпуска программы "Большой мюзикл". РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T17:51

2021-11-15T17:51

2021-11-15T17:51

пресс-релизы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759166935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_962fc5a3351c27dc1cfeef71d60bd904.jpg

МОСКВА, 15 ноя - Телеканал "Россия-Культура". В эфире телеканала "Россия-Культура" 20 ноября в 20:00 выйдет премьера третьего выпуска программы "Большой мюзикл"."Большой мюзикл" ‒ музыкальное шоу, каждый выпуск которого посвящен конкретной теме. И каждый раз восходящие звезды сцены должны удивлять и убеждать членов жюри в своём мастерстве и талантах.Позади ‒ кастинг и знакомство с участниками. Начинается основной конкурсный марафон, в который вступила "великолепная десятка" ‒ Александр Бабик, Юлия Дякина, Екатерина Бусыгина, Александр Казьмин, Виктория Саленкова, Юлия Ива, Павел Левкин, Юлия Чуракова, Игорь Кроль, Павел Стукалов.Тема этого выпуска – "Кинообразы". Конкурсанты предстанут в качестве героев знаменитых музыкальных фильмов, таких как "В джазе только девушки", "Моя прекрасная леди", "Волшебник страны Оз", "Нью-Йорк" и другие. Участников поддерживают артисты ансамбля и музыканты оркестра. Номера готовили художественный руководитель проекта и режиссер Алексей Франдетти, режиссеры Анна Шевчук и Игорь Теплов. Задача перед каждым стояла очень сложная – придумать телеверсии сюжетов, не похожие на уже известные."... Чтобы взять сложнейшую вокальную партитуру, добавить актерство и рассказать историю, ‒ это очень сложно технически", ‒ говорит режиссер Анна Шевчук.Дирижеры проекта Евгений Загот, Петр Востоков, Сергей Дурыгин, Андрей Алексеев. Хореографы - Софья Гайдукова и Светлана Хоружина. Художник по костюмам – лауреат премий "Золотая маска" и "Хрустальная Турандот" Виктория Севрюкова. Преподаватель по вокалу ‒ Асет Самраилова.Основной состав жюри, с которым телезрители успели познакомиться, составляют народная артистка России Лариса Долина; российская и грузинская певица, звезда культового мюзикла "Метро" Теона Контридзе; польский режиссер, хореограф Януш Юзефович. Четвертый член жюри в выпуске "Кинообразы" ‒ режиссер, лауреат премии "Золотая маска" Дмитрий Белов, принимавший участие в создании русских версий мюзиклов "Метро", "Собор Парижской Богоматери", "Ромео и Джульетта". И каждый готов повторить слова, произнесенные Ларисой Долиной: "Я столько раз была в жюри. Но все равно получаю удовольствие!"Януш Юзефович добавляет: "Думаю, то, что мы говорим, пригодится участникам. Потому что в мюзикле надо учиться постоянно".Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы