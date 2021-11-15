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Правкомиссия одобрила упрощение требований безопасности к аэродромам
Правкомиссия одобрила упрощение требований безопасности к аэродромам - РИА Новости, 15.11.2021
Правкомиссия одобрила упрощение требований безопасности к аэродромам
Правительственная комиссия по транспорту рассмотрела и в целом одобрила упрощение требований безопасности к посадочным площадкам и аэродромам для малой авиации, РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T10:21
2021-11-15T10:21
правительство рф
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Правительственная комиссия по транспорту рассмотрела и в целом одобрила упрощение требований безопасности к посадочным площадкам и аэродромам для малой авиации, сообщает кабмин РФ.Заседание правкомиссии прошло в понедельник под руководством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.В проекте постановления правительства, разработанном Минтрансом, дополнительным критерием для дифференцирования объема требований предлагается сделать нахождение либо отсутствие в составе аэродрома или посадочной площадки особо опасных и технически сложных объектов инфраструктуры воздушного транспорта, таких как аэровокзалы пропускной способностью более 100 пассажиров, диспетчерские центры единой системы организации воздушного движения, взлетно-посадочные полосы длиной более 1300 метров.В случае утверждения новых правил для 161 объекта, включенного в реестр Росавиации, будут исключены оснащение инженерно-техническими системами, привлечение подразделений транспортной безопасности и организация пропускного режима. В числе требований к таким аэродромам будет обеспечение осмотра объекта перед обслуживанием воздушных судов для выявления запрещенных предметов и веществ. Предлагаемое регулирование позволит значительно сократить финансовые затраты для 90% аэродромов."Реализовывать данные мероприятия хозяйствующие субъекты смогут в течение года с даты принятия новых требований. Правкомиссия в целом одобрила проект постановления с учетом необходимости сбора предложений всех причастных сторон о его дальнейшей реализации", - говорится в сообщении.
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правительство рф, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия
10:21 15.11.2021
 
Правкомиссия одобрила упрощение требований безопасности к аэродромам

Правкомиссия одобрила упрощение требований безопасности к аэродромам малой авиации

© РИА Новости / Евгений ПахомовРоссийские самолеты на авиасалоне в Индии
Российские самолеты на авиасалоне в Индии - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Евгений Пахомов
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Правительственная комиссия по транспорту рассмотрела и в целом одобрила упрощение требований безопасности к посадочным площадкам и аэродромам для малой авиации, сообщает кабмин РФ.
Заседание правкомиссии прошло в понедельник под руководством первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

"Рассмотрен вопрос упрощения требований к обеспечению транспортной безопасности для посадочных площадок, вертодромов, а также аэродромов, используемых для перевозки воздушными судами с малой пассажировместимостью", - говорится в сообщении.

В проекте постановления правительства, разработанном Минтрансом, дополнительным критерием для дифференцирования объема требований предлагается сделать нахождение либо отсутствие в составе аэродрома или посадочной площадки особо опасных и технически сложных объектов инфраструктуры воздушного транспорта, таких как аэровокзалы пропускной способностью более 100 пассажиров, диспетчерские центры единой системы организации воздушного движения, взлетно-посадочные полосы длиной более 1300 метров.
В случае утверждения новых правил для 161 объекта, включенного в реестр Росавиации, будут исключены оснащение инженерно-техническими системами, привлечение подразделений транспортной безопасности и организация пропускного режима. В числе требований к таким аэродромам будет обеспечение осмотра объекта перед обслуживанием воздушных судов для выявления запрещенных предметов и веществ. Предлагаемое регулирование позволит значительно сократить финансовые затраты для 90% аэродромов.
"Реализовывать данные мероприятия хозяйствующие субъекты смогут в течение года с даты принятия новых требований. Правкомиссия в целом одобрила проект постановления с учетом необходимости сбора предложений всех причастных сторон о его дальнейшей реализации", - говорится в сообщении.
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