https://ria.ru/20211115/polsha-1759071005.html

В Польше заявили о риске вооруженной провокации на границе с Белоруссией

В Польше заявили о риске вооруженной провокации на границе с Белоруссией - РИА Новости, 15.11.2021

В Польше заявили о риске вооруженной провокации на границе с Белоруссией

Польша опасается вооруженной провокации на границе с Белоруссией, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох в эфире... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T11:04

2021-11-15T11:04

2021-11-15T11:08

в мире

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

белоруссия

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758775405_0:113:2000:1238_1920x0_80_0_0_da8210bffde506bb4e192b46a1119b5a.jpg

ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Польша опасается вооруженной провокации на границе с Белоруссией, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох в эфире третьего канала Польского радио."Мы должны быть готовы ко всему. Люди, которые на границе, солдаты, все время, каждый день, каждую ночь сталкиваются с провокациями. Мы видели применение лазера, мы знаем, что там есть снайперы. Наши люди готовы к различным вариантам развития ситуации. Мы, конечно, опасаемся вооруженной провокации", - сказал Кумох.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.

https://ria.ru/20211115/evropa-1759004885.html

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия, польша