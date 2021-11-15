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В Польше заявили о риске вооруженной провокации на границе с Белоруссией
В Польше заявили о риске вооруженной провокации на границе с Белоруссией - РИА Новости, 15.11.2021
В Польше заявили о риске вооруженной провокации на границе с Белоруссией
Польша опасается вооруженной провокации на границе с Белоруссией, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох в эфире... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T11:04
2021-11-15T11:08
в мире
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
белоруссия
польша
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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Польша опасается вооруженной провокации на границе с Белоруссией, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох в эфире третьего канала Польского радио."Мы должны быть готовы ко всему. Люди, которые на границе, солдаты, все время, каждый день, каждую ночь сталкиваются с провокациями. Мы видели применение лазера, мы знаем, что там есть снайперы. Наши люди готовы к различным вариантам развития ситуации. Мы, конечно, опасаемся вооруженной провокации", - сказал Кумох.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
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в мире, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия, польша
11:04 15.11.2021 (обновлено: 11:08 15.11.2021)
 
В Польше заявили о риске вооруженной провокации на границе с Белоруссией

В Варшаве заявили об опасности вооруженной провокации на границе с Белоруссией

© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/TwitterПольские военные на границе Польши и Белоруссии
Польские военные на границе Польши и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© Фото : Ministerstwo Obrony Narodowej/Twitter
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ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Польша опасается вооруженной провокации на границе с Белоруссией, заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох в эфире третьего канала Польского радио.
"Мы должны быть готовы ко всему. Люди, которые на границе, солдаты, все время, каждый день, каждую ночь сталкиваются с провокациями. Мы видели применение лазера, мы знаем, что там есть снайперы. Наши люди готовы к различным вариантам развития ситуации. Мы, конечно, опасаемся вооруженной провокации", - сказал Кумох.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
Вчера, 08:00
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В миреСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииБелоруссияПольша
 
 
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