https://ria.ru/20211115/politika-1759046091.html

Глава ЛНР прокомментировал угрозы Киева применить Bayraktar

Глава ЛНР прокомментировал угрозы Киева применить Bayraktar - РИА Новости, 15.11.2021

Глава ЛНР прокомментировал угрозы Киева применить Bayraktar

Заявления Киева о применении турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе не имеют отношения к военным действиям, заявил глава самопровозглашенной Луганской... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T06:09

2021-11-15T06:09

2021-11-15T09:34

в мире

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

леонид пасечник

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ЛУГАНСК, 15 ноя — РИА Новости. Заявления Киева о применении турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе не имеют отношения к военным действиям, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.Собеседник агентства пояснил, что речь идет о нарушении Киевом мер по усилению режима прекращения огня, "которыми так гордился Зеленский, а потом вдруг перестал и забыл о них".Генштаб Вооруженных сил Украины ранее заявил о первом применении ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. По утверждению военных, он уничтожил орудие противника управляемой бомбой.Постпред России при ООН Василий Небензя назвал это очень опасной игрой и выразил мнение, что Киев может не представлять последствий такого шага. Согласно Минским соглашениям, в Донбассе запрещено использование беспилотников, исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима деэскалации.Несмотря на переговоры, между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211115/lnr-1759043594.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид пасечник