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Глава ЛНР прокомментировал угрозы Киева применить Bayraktar
Глава ЛНР прокомментировал угрозы Киева применить Bayraktar - РИА Новости, 15.11.2021
Глава ЛНР прокомментировал угрозы Киева применить Bayraktar
Заявления Киева о применении турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе не имеют отношения к военным действиям, заявил глава самопровозглашенной Луганской... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T06:09
2021-11-15T09:34
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 15 ноя — РИА Новости. Заявления Киева о применении турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе не имеют отношения к военным действиям, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.Собеседник агентства пояснил, что речь идет о нарушении Киевом мер по усилению режима прекращения огня, "которыми так гордился Зеленский, а потом вдруг перестал и забыл о них".Генштаб Вооруженных сил Украины ранее заявил о первом применении ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. По утверждению военных, он уничтожил орудие противника управляемой бомбой.Постпред России при ООН Василий Небензя назвал это очень опасной игрой и выразил мнение, что Киев может не представлять последствий такого шага. Согласно Минским соглашениям, в Донбассе запрещено использование беспилотников, исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима деэскалации.Несмотря на переговоры, между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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донецкая народная республика
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в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, леонид пасечник
06:09 15.11.2021 (обновлено: 09:34 15.11.2021)
 
Глава ЛНР прокомментировал угрозы Киева применить Bayraktar

Глава ЛНР Пасечник заявил, что слова Киева про Bayraktar связаны с политикой

© AFP 2021 / Birol Bebek Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© AFP 2021 / Birol Bebek
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ЛУГАНСК, 15 ноя — РИА Новости. Заявления Киева о применении турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе не имеют отношения к военным действиям, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

"Это не война и боевые операции, это политика и демонстративное игнорирование общепринятых норм", — сказал он в беседе с РИА Новости.

Собеседник агентства пояснил, что речь идет о нарушении Киевом мер по усилению режима прекращения огня, "которыми так гордился Зеленский, а потом вдруг перестал и забыл о них".
Генштаб Вооруженных сил Украины ранее заявил о первом применении ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. По утверждению военных, он уничтожил орудие противника управляемой бомбой.
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал это очень опасной игрой и выразил мнение, что Киев может не представлять последствий такого шага. Согласно Минским соглашениям, в Донбассе запрещено использование беспилотников, исключение составляют БПЛА миссии ОБСЕ.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима деэскалации.
Несмотря на переговоры, между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
03:08
Глава ЛНР заявил об отсутствии фактов применения Украиной Bayraktar
 
В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЛеонид Пасечник
 
 
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