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Тверская область
https://ria.ru/20211115/ostanki-1759195039.html
Останки 700 воинов подняли поисковики в Тверской области в 2021 году
Останки 700 воинов подняли поисковики в Тверской области в 2021 году - РИА Новости, 15.11.2021
Останки 700 воинов подняли поисковики в Тверской области в 2021 году
В Тверской области завершилась региональная Вахта памяти, во время которой были подняты останки более 700 воинов, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T20:24
2021-11-15T20:24
тверская область
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 15 ноя – РИА Новости. В Тверской области завершилась региональная Вахта памяти, во время которой были подняты останки более 700 воинов, сообщает пресс-служба регионального правительства.В 2021 году на территории Тверской области в рамках региональной Вахты Памяти работали 53 поисковых отряда.По словам губернатора области Игоря Рудени, деятельность поисковых отрядов помогает сохранить память о подвиге героев и открыть новые страницы истории Великой Отечественной войны.В 2021 году тверские поисковики обнаружили также 103 медальона и 18 именных вещей. Установлены имена 43 воинов, найдено 19 родственников.Поисковая работа в Тверской области ведется с 1988 года. За это время земле были преданы более 70 тысяч останков погибших защитников Отечества, установлены свыше 5 тысяч имен без вести пропавших воинов, напомнили впресс-службе.
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тверская область, игорь руденя
20:24 15.11.2021
 

Останки 700 воинов подняли поисковики в Тверской области в 2021 году

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПодъем советского бомбардировщика Пе-2
Подъем советского бомбардировщика Пе-2 - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ТВЕРЬ, 15 ноя – РИА Новости. В Тверской области завершилась региональная Вахта памяти, во время которой были подняты останки более 700 воинов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В 2021 году на территории Тверской области в рамках региональной Вахты Памяти работали 53 поисковых отряда.
По словам губернатора области Игоря Рудени, деятельность поисковых отрядов помогает сохранить память о подвиге героев и открыть новые страницы истории Великой Отечественной войны.
В 2021 году тверские поисковики обнаружили также 103 медальона и 18 именных вещей. Установлены имена 43 воинов, найдено 19 родственников.
Поисковая работа в Тверской области ведется с 1988 года. За это время земле были преданы более 70 тысяч останков погибших защитников Отечества, установлены свыше 5 тысяч имен без вести пропавших воинов, напомнили впресс-службе.
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