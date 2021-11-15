https://ria.ru/20211115/ostanki-1759195039.html
Останки 700 воинов подняли поисковики в Тверской области в 2021 году
Останки 700 воинов подняли поисковики в Тверской области в 2021 году - РИА Новости, 15.11.2021
Останки 700 воинов подняли поисковики в Тверской области в 2021 году
В Тверской области завершилась региональная Вахта памяти, во время которой были подняты останки более 700 воинов, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T20:24
2021-11-15T20:24
2021-11-15T20:24
тверская область
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 15 ноя – РИА Новости. В Тверской области завершилась региональная Вахта памяти, во время которой были подняты останки более 700 воинов, сообщает пресс-служба регионального правительства.В 2021 году на территории Тверской области в рамках региональной Вахты Памяти работали 53 поисковых отряда.По словам губернатора области Игоря Рудени, деятельность поисковых отрядов помогает сохранить память о подвиге героев и открыть новые страницы истории Великой Отечественной войны.В 2021 году тверские поисковики обнаружили также 103 медальона и 18 именных вещей. Установлены имена 43 воинов, найдено 19 родственников.Поисковая работа в Тверской области ведется с 1988 года. За это время земле были преданы более 70 тысяч останков погибших защитников Отечества, установлены свыше 5 тысяч имен без вести пропавших воинов, напомнили впресс-службе.
https://ria.ru/20211028/rezident-1756637480.html
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тверская область, игорь руденя