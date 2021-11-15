https://ria.ru/20211115/ostanki-1759195039.html

Останки 700 воинов подняли поисковики в Тверской области в 2021 году

Останки 700 воинов подняли поисковики в Тверской области в 2021 году - РИА Новости, 15.11.2021

Останки 700 воинов подняли поисковики в Тверской области в 2021 году

В Тверской области завершилась региональная Вахта памяти, во время которой были подняты останки более 700 воинов, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T20:24

2021-11-15T20:24

2021-11-15T20:24

тверская область

тверская область

игорь руденя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/130526/91/1305269121_0:155:2999:1842_1920x0_80_0_0_b78e2e8d0c140ea82bc5a01c44bf2584.jpg

ТВЕРЬ, 15 ноя – РИА Новости. В Тверской области завершилась региональная Вахта памяти, во время которой были подняты останки более 700 воинов, сообщает пресс-служба регионального правительства.В 2021 году на территории Тверской области в рамках региональной Вахты Памяти работали 53 поисковых отряда.По словам губернатора области Игоря Рудени, деятельность поисковых отрядов помогает сохранить память о подвиге героев и открыть новые страницы истории Великой Отечественной войны.В 2021 году тверские поисковики обнаружили также 103 медальона и 18 именных вещей. Установлены имена 43 воинов, найдено 19 родственников.Поисковая работа в Тверской области ведется с 1988 года. За это время земле были преданы более 70 тысяч останков погибших защитников Отечества, установлены свыше 5 тысяч имен без вести пропавших воинов, напомнили впресс-службе.

https://ria.ru/20211028/rezident-1756637480.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверская область, игорь руденя