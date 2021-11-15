https://ria.ru/20211115/novosibirsk-1759048530.html

В Новосибирске проверят информацию о смерти ребенка из-за нехватки лекарств

В Новосибирске проверят информацию о смерти ребенка из-за нехватки лекарств - РИА Новости, 15.11.2021

В Новосибирске проверят информацию о смерти ребенка из-за нехватки лекарств

Прокуратура и Следственный комитет в Новосибирске проверят данным о том, что шестилетний мальчик со спинальной мышечной атрофией (СМА) скончался из-за нехватки... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T07:34

2021-11-15T07:34

2021-11-15T07:34

происшествия

новосибирская область

новосибирск

россия

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НОВОСИБИРСК, 15 ноя – РИА Новости. Прокуратура и Следственный комитет в Новосибирске проверят данным о том, что шестилетний мальчик со спинальной мышечной атрофией (СМА) скончался из-за нехватки лекарственных препаратов.Ранее в СМИ появилась информация о том, что шестилетний мальчик, страдающий редким заболеванием "спинальная мышечная атрофия" умер из-за того, что его родители вовремя не смогли получить дорогостоящие лекарства "Спинраза" и "Рисдиплам".В свою очередь, свою проверку после публикаций в средствах массовой информации организовали и следователи СУСК по Новосибирской области."Данное сообщение будет тщательно проверено в рамках расследуемого уголовного дела. Следственными органами регионального следственного управления будет дана оценка наличию факта ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками органов власти по обеспечению малолетнего ребенка бесплатными лекарственными препаратами", - говорится в сообщении.В следственном управлении уточнили, что проверка организована в рамках возбужденного в мае текущего года уголовного дела по статье "халатность". Дело было возбуждено после смерти 16-летней девушки со спинальной мышечной атрофией из Куйбышевского района, которой требовался препарат "Рисдиплам". Она скончалась в больнице 9 мая.При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано два препарата для лечения болезни – "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам". Одна инъекция "Спинразы" стоит 125 тысяч долларов. В других странах используется также препарат "Золгенсма".

https://ria.ru/20211112/vrach-1758803644.html

https://ria.ru/20211108/ural-1758129642.html

новосибирская область

новосибирск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новосибирская область, новосибирск, россия