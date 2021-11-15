Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211115/novosibirsk-1759048530.html
В Новосибирске проверят информацию о смерти ребенка из-за нехватки лекарств
В Новосибирске проверят информацию о смерти ребенка из-за нехватки лекарств - РИА Новости, 15.11.2021
В Новосибирске проверят информацию о смерти ребенка из-за нехватки лекарств
Прокуратура и Следственный комитет в Новосибирске проверят данным о том, что шестилетний мальчик со спинальной мышечной атрофией (СМА) скончался из-за нехватки... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T07:34
2021-11-15T07:34
происшествия
новосибирская область
новосибирск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_caddff4ad460b3631fb61b0fe411aab2.jpg
НОВОСИБИРСК, 15 ноя – РИА Новости. Прокуратура и Следственный комитет в Новосибирске проверят данным о том, что шестилетний мальчик со спинальной мышечной атрофией (СМА) скончался из-за нехватки лекарственных препаратов.Ранее в СМИ появилась информация о том, что шестилетний мальчик, страдающий редким заболеванием "спинальная мышечная атрофия" умер из-за того, что его родители вовремя не смогли получить дорогостоящие лекарства "Спинраза" и "Рисдиплам".В свою очередь, свою проверку после публикаций в средствах массовой информации организовали и следователи СУСК по Новосибирской области."Данное сообщение будет тщательно проверено в рамках расследуемого уголовного дела. Следственными органами регионального следственного управления будет дана оценка наличию факта ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками органов власти по обеспечению малолетнего ребенка бесплатными лекарственными препаратами", - говорится в сообщении.В следственном управлении уточнили, что проверка организована в рамках возбужденного в мае текущего года уголовного дела по статье "халатность". Дело было возбуждено после смерти 16-летней девушки со спинальной мышечной атрофией из Куйбышевского района, которой требовался препарат "Рисдиплам". Она скончалась в больнице 9 мая.При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано два препарата для лечения болезни – "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам". Одна инъекция "Спинразы" стоит 125 тысяч долларов. В других странах используется также препарат "Золгенсма".
https://ria.ru/20211112/vrach-1758803644.html
https://ria.ru/20211108/ural-1758129642.html
новосибирская область
новосибирск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_941e522a729a99010276a96361e113ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, новосибирская область, новосибирск, россия
07:34 15.11.2021
 
В Новосибирске проверят информацию о смерти ребенка из-за нехватки лекарств

В Новосибирске проверят информацию о смерти шестилетнего мальчика из-за нехватки лекарств

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 15 ноя – РИА Новости. Прокуратура и Следственный комитет в Новосибирске проверят данным о том, что шестилетний мальчик со спинальной мышечной атрофией (СМА) скончался из-за нехватки лекарственных препаратов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что шестилетний мальчик, страдающий редким заболеванием "спинальная мышечная атрофия" умер из-за того, что его родители вовремя не смогли получить дорогостоящие лекарства "Спинраза" и "Рисдиплам".
"Прокуратура проверит соблюдение законодательства о защите прав детей, о здравоохранении, а также оценит полноту и достаточность оказания ребенку бесплатной медицинской помощи и своевременность назначения терапии от СМА. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщает в понедельник прокуратура Новосибирской области.
В свою очередь, свою проверку после публикаций в средствах массовой информации организовали и следователи СУСК по Новосибирской области.
"Данное сообщение будет тщательно проверено в рамках расследуемого уголовного дела. Следственными органами регионального следственного управления будет дана оценка наличию факта ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками органов власти по обеспечению малолетнего ребенка бесплатными лекарственными препаратами", - говорится в сообщении.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 17:22
На Алтае проверят информацию о шутке врача, после которой умер пациент
В следственном управлении уточнили, что проверка организована в рамках возбужденного в мае текущего года уголовного дела по статье "халатность". Дело было возбуждено после смерти 16-летней девушки со спинальной мышечной атрофией из Куйбышевского района, которой требовался препарат "Рисдиплам". Она скончалась в больнице 9 мая.
При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано два препарата для лечения болезни – "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам". Одна инъекция "Спинразы" стоит 125 тысяч долларов. В других странах используется также препарат "Золгенсма".
Машина следственного комитета - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
8 ноября, 20:37
В СК проверят информацию о проживании детей с отцом-наркоманом на Урале
 
ПроисшествияНовосибирская областьНовосибирскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:00Рынок элитной аренды в России пошел на спад
03:54На Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусами
03:50В России впервые применили авиаракеты с вертолетного дрона
03:45Диетолог рассказала, кому опасно есть яблоки
03:44У Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен Украины
03:36Счетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средства
03:21На Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозом
03:15IT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфон
03:00Юристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартиру
02:57На Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" России
02:55Россия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военные
02:52На Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТО
02:50В НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосе
02:35В Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в баре
02:35Врач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств
02:19"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил Зеленского
02:15Аналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евро
02:15Врач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условиях
02:01Блинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследований
01:57Блинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе
Лента новостейМолния
Рынок элитной аренды в России пошел на спадНа Камчатке дали три года виновникам ДТП с двумя рейсовыми автобусамиВ России впервые применили авиаракеты с вертолетного дронаДиетолог рассказала, кому опасно есть яблокиУ Саакашвили началась кровавая рвота, заявила омбудсмен УкраиныСчетная палата оценила потраченные на повышение зарплат врачам средстваНа Камчатке умер еще один пострадавший в ДТП с бензовозомIT-специалист рассказал, что будет, если заморозить смартфонЮристы рассказали, когда из-за долгов могут арестовать квартируНа Украине допустили отмену безвиза с ЕС из-за "действий" РоссииРоссия на испытаниях сбила советский спутник, заявили американские военныеНа Украине раскрыли план спровоцировать Россию на агрессию с помощью НАТОВ НАСА заявили о "последствиях" испытаний России в космосеВ Приморье отца и сына осудили за нападение на полицейского в бареВрач назвала способ восполнить дефицит витамина D без лекарств"Загнал в угол": на Украине рассказали, как Путин унизил ЗеленскогоАналитик рассказал, когда и почему доллар будет стоить дороже евроВрач назвал ошибку россиян при лечении COVID-19 в домашних условияхБлинкен обвинил Россию в создании препятствий для космических исследованийБлинкен: США и союзники ответят на российские испытания в космосе