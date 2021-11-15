В Новосибирске проверят информацию о смерти ребенка из-за нехватки лекарств
В Новосибирске проверят информацию о смерти шестилетнего мальчика из-за нехватки лекарств
НОВОСИБИРСК, 15 ноя – РИА Новости. Прокуратура и Следственный комитет в Новосибирске проверят данным о том, что шестилетний мальчик со спинальной мышечной атрофией (СМА) скончался из-за нехватки лекарственных препаратов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что шестилетний мальчик, страдающий редким заболеванием "спинальная мышечная атрофия" умер из-за того, что его родители вовремя не смогли получить дорогостоящие лекарства "Спинраза" и "Рисдиплам".
"Прокуратура проверит соблюдение законодательства о защите прав детей, о здравоохранении, а также оценит полноту и достаточность оказания ребенку бесплатной медицинской помощи и своевременность назначения терапии от СМА. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщает в понедельник прокуратура Новосибирской области.
В свою очередь, свою проверку после публикаций в средствах массовой информации организовали и следователи СУСК по Новосибирской области.
"Данное сообщение будет тщательно проверено в рамках расследуемого уголовного дела. Следственными органами регионального следственного управления будет дана оценка наличию факта ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками органов власти по обеспечению малолетнего ребенка бесплатными лекарственными препаратами", - говорится в сообщении.
В следственном управлении уточнили, что проверка организована в рамках возбужденного в мае текущего года уголовного дела по статье "халатность". Дело было возбуждено после смерти 16-летней девушки со спинальной мышечной атрофией из Куйбышевского района, которой требовался препарат "Рисдиплам". Она скончалась в больнице 9 мая.
При спинальной мышечной атрофии постепенно утрачиваются моторные функции, ребенок может перестать двигаться и даже дышать. В России зарегистрировано два препарата для лечения болезни – "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам". Одна инъекция "Спинразы" стоит 125 тысяч долларов. В других странах используется также препарат "Золгенсма".