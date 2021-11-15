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В Нижнем Новгороде неизвестный выкинул кошку с девятого этажа
В Нижнем Новгороде неизвестный выкинул кошку с девятого этажа - РИА Новости, 15.11.2021
В Нижнем Новгороде неизвестный выкинул кошку с девятого этажа
Уголовное дело по факту жестокого обращения с животным возбуждено в Нижнем Новгороде из-за сброшенной с 9-го этажа кошки, сообщила пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T12:29
2021-11-15T12:29
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
нижний новгород
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя — РИА Новости. Уголовное дело по факту жестокого обращения с животным возбуждено в Нижнем Новгороде из-за сброшенной с 9-го этажа кошки, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.В отдел полиции №8 УМВД России по Нижнему Новгороду поступило сообщение о том, что из расположенной на 9-м этаже квартиры одного из домов по улице Кораблестроителей неизвестный выкинул кошку. После этого животное никто не видел."По данному факту сотрудниками отдела полиции №8 УМВД России по Нижнему Новгороду была проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Ведется следствие", - говорится в сообщении. Отмечается, что законом за такое преступление предусматривается наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до 3 лет.
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), нижний новгород, россия
12:29 15.11.2021
 
В Нижнем Новгороде неизвестный выкинул кошку с девятого этажа

Нижегородская полиция ищет человека, выкинувшего кошку из окна девятого этажа

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя — РИА Новости. Уголовное дело по факту жестокого обращения с животным возбуждено в Нижнем Новгороде из-за сброшенной с 9-го этажа кошки, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
В отдел полиции №8 УМВД России по Нижнему Новгороду поступило сообщение о том, что из расположенной на 9-м этаже квартиры одного из домов по улице Кораблестроителей неизвестный выкинул кошку. После этого животное никто не видел.
"По данному факту сотрудниками отдела полиции №8 УМВД России по Нижнему Новгороду была проведена проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Ведется следствие", - говорится в сообщении. Отмечается, что законом за такое преступление предусматривается наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до 3 лет.
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