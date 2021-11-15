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По предварительным итогам переписи в Подмосковье живет около 11 млн человек
По предварительным итогам переписи в Подмосковье живет около 11 млн человек - РИА Новости, 15.11.2021
По предварительным итогам переписи в Подмосковье живет около 11 млн человек
Около 11 миллионов человек проживает в Подмосковье по предварительным итогам переписи населения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T14:07
2021-11-15T14:07
2021-11-15T14:07
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Около 11 миллионов человек проживает в Подмосковье по предварительным итогам переписи населения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Важное событие закончилось вчера, 14 ноября - это перепись населения. Перепись населения в Российской Федерации проводиться раз в 10 лет... По итогам переписи будут подведены итоги официальные в апреле 2022 года. Но сейчас в эпоху цифры мы уже можем сказать, что на территории Подмосковья проживает порядка 11 миллионов человек", - сообщил губернатор.Он также пояснил, что в одной из граф задается вопрос о том, проживает ли человек 12 месяцев и более на территории Подмосковья."Так вот 10 800 000 человек утвердительно ответили на вопрос, что они проживают больше 12 месяцев на территории Подмосковья", - отметил Воробьев.
https://radiosputnik.ria.ru/20211115/eksport-1759101062.html
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев