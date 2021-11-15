13:23 15.11.2021 (обновлено: 14:33 15.11.2021)
Беженцы идут к границе с Польшей с мирными целями, заявили в Минске
Госпогранкомитет Белоруссии: беженцы готовы к развитию любой ситуации
© РИА НовостиМигранты у погранперехода "Брузги" на белорусско-польской границе. Кадр из видео
© РИА Новости
МИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский заявил РИА Новости, что беженцы выдвинулись колонной в направлении КПП "Брузги" на границе с Польшей, подчеркивая свои мирные намерения.
"Утром в понедельник 15 ноября беженцы (из стихийного лагеря – ред.), надеясь на положительный исход ситуации, собрали тёплые вещи, палатки, спальные мешки. Уже к полудню они самоорганизовались в большую колонну и начали движение в направлении пункта пропуска "Брузги". Беженцы подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к развитию любой ситуации", - сказал Бычковский.
По его словам, во главе колонны – женщины с маленькими детьми.
"Белорусские пограничники продолжают обеспечивать безопасность и порядок как в самом стихийном лагере, так и по ходу движения колонны беженцев", - сказал официальный представитель ведомства.
По информации Бычковского, в стихийный лагерь у белорусско-польской границы в районе пункта пропуска "Брузги" в минувшие выходные дни, 13-14 ноября, продолжали прибывать беженцы. "Разрешения кризисной ситуации ожидают около 2100 иностранных граждан", - констатировал он.
Восьмого ноября многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь недалеко от белорусского пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области республики. Польские силовики их не пропускают, не считают прибывающих из Белоруссии беженцами, мигранты в свою очередь предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.