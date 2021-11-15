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Боррель заявил о необходимости помощи мигрантам у границ Евросоюза

Боррель заявил о необходимости помощи мигрантам у границ Евросоюза - РИА Новости, 15.11.2021

Боррель заявил о необходимости помощи мигрантам у границ Евросоюза

Ситуация на границах ЕС и Белоруссии недопустима, необходимо оказывать гумпомощь мигрантам, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T11:44

2021-11-15T11:44

2021-11-15T11:44

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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Ситуация на границах ЕС и Белоруссии недопустима, необходимо оказывать гумпомощь мигрантам, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД Евросоюза, на которой будет обсуждаться миграционный кризис на границах ЕС и Белоруссии."Вчера у меня состоялись телефонные переговоры с польским, литовским, белорусскими министрами, а также с генсеком ООН в рамках подготовки к встрече. Я заявил главе МИД Белоруссии, что такая ситуация недопустима, гуманитарная помощь должна поступать… Необходимо обеспечить этих мигрантов гуманитарной помощью", - сказал он.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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