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Боррель заявил о необходимости помощи мигрантам у границ Евросоюза
Боррель заявил о необходимости помощи мигрантам у границ Евросоюза - РИА Новости, 15.11.2021
Боррель заявил о необходимости помощи мигрантам у границ Евросоюза
Ситуация на границах ЕС и Белоруссии недопустима, необходимо оказывать гумпомощь мигрантам, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания... РИА Новости, 15.11.2021
2021-11-15T11:44
2021-11-15T11:44
2021-11-15T11:44
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мид белоруссии
евросоюз
жозеп боррель
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Ситуация на границах ЕС и Белоруссии недопустима, необходимо оказывать гумпомощь мигрантам, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания глав МИД Евросоюза, на которой будет обсуждаться миграционный кризис на границах ЕС и Белоруссии."Вчера у меня состоялись телефонные переговоры с польским, литовским, белорусскими министрами, а также с генсеком ООН в рамках подготовки к встрече. Я заявил главе МИД Белоруссии, что такая ситуация недопустима, гуманитарная помощь должна поступать… Необходимо обеспечить этих мигрантов гуманитарной помощью", - сказал он.
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в мире, оон, белоруссия, мид белоруссии, евросоюз, жозеп боррель, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
Боррель заявил о необходимости помощи мигрантам у границ Евросоюза
Боррель призвал оказать гуманитарную помощь мигрантам на границе ЕС и Белоруссии